Carlos Alcaraz, tenista: "Laver, Borg e Federer são grandes campeões que elevam o ténis, mas o Roger deu o exemplo fora do campo"

Carlos Alcaraz no US Open 2022. Foto: Rolex/Ben Solomon

Aos 20 anos, o espanhol Carlos Alcaraz é considerado um dos tenistas mais promissores da modalidade : lidera atualmente o ranking mundial do ATP Tour (circuito mundial de ténis de alto nível para homens, organizado pela Association of Tennis Professionals) e já venceu 12 singles do torneio, incluindo Wimbledon (2023), US Open (2022) e quatro títulos ATP Tour Masters 1000. É também testimonee da Rolex desde 2022, que tem vindo a deixar a sua marca em diversas áreas, do desporto à arte, há várias décadas.

Após uma temporada de 2022 excecional, qual foi a vitória em torneio que mais significado teve para si?

Ganhar o Rio Open em fevereiro foi um momento decisivo para mim em 2022, pois foi o meu primeiro título ATP 500, e estabeleceu a minha performance para a época. Elevar o troféu no Mutua Madrid Open também foi muito especial. É o meu torneio preferido, em casa e com adeptos incríveis. E, claro, ganhar o US Open em setembro foi fantástico, conseguir o meu primeiro Grand Slam em Nova Iorque e tornar-me o número 1 do mundo. É para isso que se trabalha todos os dias.

Carlos Alcaraz com um Rolex Oyester Perpetual 41. Foto: Rolex/Thomas Laisné

Quatro dos seus títulos foram conquistados em terra batida, diria que é a sua superfície de eleição?

Sim, a terra batida é a minha superfície favorita. Cresci a jogar em terra batida e sinto uma ligação especial com a superfície, embora goste de jogar em qualquer tipo de court. Este ano, estou realmente entusiasmado por iniciar a minha temporada em terra batida no Argentina Open, em Buenos Aires.

Qual é o seu torneio de Grand Slam favorito para jogar?

O US Open.

A família Rolex conta com vários dos melhores jogadores de ténis, incluindo Rod Laver, Björn Borg e Roger Federer. Em que jogador se inspira para a forma como joga, hoje?

Laver, Borg e Federer são três grandes campeões que elevam o jogo [de ténis] a um novo nível, mas o Roger deu o exemplo a seguir dentro e fora do campo.



Carlos Alcaraz recebe o troféu no US Open 2022. Foto: Rolex/Antoine Couvercelle

Como gosta de relaxar e passar tempo longe do campo de ténis?

Sou uma pessoa muito normal e descontraída. Gosto de estar com os meus amigos, sair para jantar ou jogar golfe.

Quais são os seus objetivos para o futuro, dentro e fora do campo?

Continuar o meu percurso, enquanto continuo a divertir-me em campo.

Quais são as três qualidades que considera mais importantes para se ter sucesso no campo de ténis?

Primeiro, gostar de jogar ténis; segundo, ser mentalmente forte; e terceiro, ter uma boa equipa a apoiar. Penso que estes três aspetos são essenciais se se quiser alcançar o sucesso em campo.



Como surgiu a relação com a Rolex e o que isso significa para si?



É muito importante para mim. Identifico-me de várias formas com a Rolex e poder começar esta jornada juntos é um sonho tornado realidade.

Qual é a sua opinião geral sobre o apoio de longa data da Rolex ao ténis?



A Rolex está comprometida com o ténis há mais de 40 anos, contribuindo para progressos importantes no desporto. A Rolex associou-se aos principais órgãos que dirigem o ténis a nível global, incluindo o ATP Tour e o WTA Tour, apoiando os campeões de hoje, mas também os do futuro. Isso é vital para o ténis.

Como é que a sua carreira como tenista se alinha com a filosofia de excelência da marca?

A Rolex está permanentemente em busca da excelência, e é exatamente isso que procuro quando estou a treinar e a preparar-me para competir em qualquer torneio no mundo.

Que modelos de relógios Rolex possui, e tem alguma história sobre eles?

Tenho um Rolex Cosmograph Daytona que adoro, e que se tornou um amuleto para mim, pois esteve comigo em todas as minhas maiores vitórias em 2022, que foram muito importantes para a minha carreira.