Ben Affleck exibe relógios raros em Paris

Após vinte anos de separação, Ben Affleck e Jennifer Lopez escolheram a capital francesa como destino de lua-de-mel para comemorarem o seu casamento em Las Vegas. Acompanhados pelos filhos, foram já fotografados a passear por várias zonas de Paris. Enquanto a cantora deslumbrou com vestidos de verão, o ator optou por conjuntos mais simples, embora não se possa afirmar o mesmo sobre as suas escolhas de acessórios. Em duas ocasiões diferentes, o pulso de Affleck esteve adornado com relógios de luxo - um Rolex personalizado e um raro Hèrmes.

Relógio Rolex Submariner Original Foto: D.R

Na terça-feira, 26, o ator optou por usar um Rolex Submariner no qual era possível ver os mecânismos interiores da máquina. Para este efeito, a peça invulgar foi alterada pela famosa casa suíça, Artisans de Genève.

Relógio Arceau L'Heure De La Lune da Hèrmes Foto: D.R

Noutra ocasião, Affleck exibia um raríssimo Arceau L’Heure De La Lune da marca de luxo Hèrmes. Com uma execução criativa característica da casa, o magnífico relógio conta com dois discos - que apresentam hora, minutos e data – a flutuar sobre um mostrador com duas luas em madrepérola.