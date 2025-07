Chopard: uma edição especial de celebração

Lançado em 2005, o presente ano marca o 20º aniversário do modelo LUC Qualité Fleurier, o primeiro a receber a certificação com o mesmo nome. Este selo é o mais rigoroso de conquistar na indústria e a Chopard é a única relojoeira que o detém.

Esta distinção resulta de um projeto da Chopard, Parmigiani Fleurier, Bovet Fleurier e Vaucher Manufacture, que uniram forças e, juntas, criaram a Fondation Qualité Fleurier (FQF). Esta união originou novos critérios estéticos e técnicos, resistência ao choque, precisão e durabilidade, surgindo posteriormente o selo Qualité Fleurier, que alcança a marca dos 20 anos em 2025. Para conquistar esta certificação, os relógios terão de passar os testes COSC (Official Swiss Chronometer Testing). Estas provas consistem na avaliação da qualidade da peça: três semanas de exames de envelhecimentos em condições quentes, frias e húmidas, empurrar e puxar a haste com cordas, e exposição a campos magnéticos. Por fim, é analisado sob o simulador Fleuritest, que permite reproduzir o uso do relógio ao longo de 24 horas, em todas as situações do quotidiano.

Além da exigente avaliação, é exigido que a caixa da peça (exceto a pulseira e o fecho) seja totalmente fabricada na Suíça, assim como o acabamento e decoração, que deverão ser polidos e cuidados.

O Chopard LUC Qualité Fleurier 20th Anniversary Edition contém uma caixa de 39 mm, trabalhada em ouro amarelo de 18 quilates de produção ética, que reflete o compromisso sustentável da relojoeira. A pulseira de couro molda-se a diferentes tipos de pulso, refletindo o conforto e elegância já associados à marca. Esta edição conjuga o requinte e classe da década de 1950 com forte inspiração nas curvas harmoniosas e no mostrador setorial do primeiro modelo de 2005.

Nestes 20 anos, apenas 13 edições da marca de alta relojoaria receberam esta certificação de excelência, todas edições limitadas da série LUC. O LUC Qualité Fleurier em Lucent Steel, lançado em 2024, foi o modelo mais recente a ser presenteado com o selo de excelência.

Esta edição é limitada a apenas 20 exemplares e custa 33 mil euros.