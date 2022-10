7 relógios de outono para descobrir agora

Há qualquer coisa de especial nas cores do outono, quentes e aconchegantes, mesmo quando o tempo começa a ficar mais frio lá fora. Uma estação para ser celebrada pela moda, mas também no pulso, especialmente com um destes exemplares que trazemos, e que combinam tão bem com este novo tempo.

BR 05 Copper Brown

Esta nova linha da Bell & Ross, mais urbana e menos radical, afirmou-se em pouco mais de 2 anos como o maior sucesso da marca francesa. Não é, pois, de estranhar que continuem a lançar novidades como a que vemos aqui, na qual o mostrador é claramente o destaque. Mesmo a calhar para aconchegar o pulso nestes meses mais frios. Tem uma caixa de 40 mm e um movimento automático muito fiável (baseado num Sellita SW300), com 42 horas de reserva de marcha, e pode ser usado com a bracelete integrada em metal, mais elegante, ou com uma alternativa em borracha, dando continuidade ao mostrador.

BR 05 Copper Brown

Vacheron Constantin Egerie

Da Vacheron Constantin, a mais antiga manufatura sempre em atividade, chegam-nos duas novas opções do Egerie, com data ou Fases da Lua. A caixa é em ouro rosa e têm ambos a opção de diamantes na caixa ou, mais discretamente, "Diamonds on the Inside" como cantava Ben Harper. Quanto ao movimento, encontramos o mesmo calibre automático ultrafino 1088, com ou sem fases da Lua e que é sem dúvida uma maravilha da relojoaria. Ainda assim, a grande novidade é mesmo esta cor outonal, que replica no mostrador e nas três braceletes incluídas: em pele de crocodilo, cetim e pele de carneiro com efeito acolchoado. Quanto à cor, a marca chama-lhe Taupe, que em francês quer dizer toupeira, por isso é melhor chamar-lhe castanho acinzentado e não se fala mais nisso.

Vacheron Constantin Egerie

Jaeger-LeCoultre Polaris Date

Inspirado no Memovox Polaris de 1968, é um relógio que combina na perfeição o carater desportivo com a elegância. Muito em particular nesta nova cor verde em degradé, que vai do verde azeitona a um verde tropical. A caixa de 42mm, em aço, alberga o Calibre 899, com 70 horas de reserva de marcha e uma das características icónicas do Polaris: a luneta interior móvel. Um verdadeiro relógio de mergulho com um twist.

Jaeger-LeCoultre Polaris Date

Patek Phillipe Chronograph 5172G

O modelo 5172G era já um dos mais belos cronógrafos do mundo, e acabou de ficar ainda mais bonito com este mostrador em salmão, acentuado pela combinação com a caixa em ouro branco. O relógio exala um ar absolutamente clássico e vintage, mas tecnicamente tem pelo menos 6 inovações patenteadas para melhorar o funcionamento do cronógrafo. Não é por acaso que a Patek está no pináculo da relojoaria. Calibre de corda manual com 65 horas de reserva de marcha.

Patek Phillipe Chronograph 5172G

Hermès Arceau Le Temps Voyageur

A Hermès consegue sempre surpreender pela originalidade e proeza técnica dos seus relógios. É o caso deste Arceau Le Temps Voyageur que, à primeira vista, parece um típico Travel Time (se é que se pode empregar a palavra para um Travel Time) com 24 fusos horários, mas que um olhar atento revela um par de pormenores deliciosos, como o segundo fuso horário ser indicado por um submostrador central, que se movimenta ao longo dos 24 fusos, ligando a hora ao sítio onde está posicionado. Mas importa sobretudo destacar o azul escolhido, que nos remete imediatamente para uma noite de outono.

Hermès Arceau Le Temps Voyageur

IWC Pilot’s Watch Top Gun Chronograph Woodland

Já aqui falámos dos novos Top Gun da IWC, mas este modelo, inspirado nas florestas do Utah sobre as quais os pilotos treinam, é perfeito para a estação. Tanto que a marca suíça uniu forças com uma marca de culto de street wear holandesa, a Filling Pieces, e criaram uns ténis para completar o look.

IWC Pilot’s Watch Top Gun Chronograph Woodland

Chopard Luc L’Officier

Os relógios verdes têm uma elegância intemporal – apesar de estarem muito na moda esta estação – e, como se pode ver, versatilidade, pois a cor funciona bem tanto em relógios desportivos como clássicos. Neste Chopard destacam-se, desde logo, os ponteiros de inspiração Art Deco e o lindíssimo padrão em colmeia no mostrador. Um trabalho feito totalmente à mão e replicado na tampa traseira, que protege o mecanismo e se abre para revelar todo o esplendor do calibre L.U.C 96.01-L. Um movimento automático com 65 horas de reserva de marcha e apenas 3.30 mm de espessura.