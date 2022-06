Este relógio especial ajudou um alpinista a subir ao Evereste

O alpinista britânico, nascido no Nepal, partiu para esta aventura acompanhado do Montblanc 1858 Geosphere Cronógrafo 0 Oxygen LE290 no pulso, um relógio desprovido de oxigénio. Limitado a 290 unidades , é ideal para condições adversas. A ausência de oxigénio elimina o embaciamento e evita a oxidação, aumentando a durabilidade e precisão ao longo do tempo.

A 16 de maio de 2022, Nimsdai Purja se tornou o primeiro alpinista a subir os cumes do Kanchenjunga, Lhotse e Evereste, sem qualquer apoio de oxigénio . Assegurou um segundo recorde ao completar a travessia, em apenas 26 horas , do Evereste ao Lhotse, novamente sem qualquer tipo de suporte.

"Estou emocionado por ter completado o desafio a que me propus e, ao fazê-lo, continuar a provar o que a humanidade pode fazer com a preparação e o foco certos. Estou muito grato pelo apoio da Montblanc, não apenas por me fornecer este relógio inovador construído para condições extremas, mas também por participar dos nossos esforços coletivos para enfrentar a questão da acumulação de resíduos de expedição que polui o meio ambiente do Himalaia", afirma o alpinista.

Foto: Montblanc

A Montblanc apresentou também a iniciativa Big Mountain Cleanup da Nimsdai Foundation, com o objetivo de manter as montanhas limpas e livres de resíduos poluentes. Vão ser fornecidas equipas de limpeza sazonalmente em todas as montanhas amplamente escaladas em todo o mundo, promovendo a reciclagem e responsabilidade ambiental.