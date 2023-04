Este é o segredo de Tim Cook para lidar com o stress

Nem os homens mais poderosos do mundo conseguem fugir aodo dia a dia. Afinal, estamos perante uns dos grandes males do século XXI , a par da ansiedade e do burnout . Contudo, e felizmente, existem mecanismos simples que permitem lidar com a pressão, tal como Tim Cook , CEO da Apple, explica em entrevista à GQ norte-americana."Tento não deixar que a urgência tome conta do dia", começa por dizer. Tenta sair do escritório por volta das seis ou sete da tarde, visto que a sensação de normalidade e equilíbrio são aspetos muito importantes na rotina diária.Afirma também que gosta de olhar pela janela quando está no café dos escritórios da Apple, pois sente-se de imediato do lado de lá do vidro, ao ar livre. Quando está sob muito stress, pensa eme nas coisas que realmente o tranquilizam, e por ter vivido em várias localidades com espaços verdes, criou uma clara ligação com a. "Comecei a andar dee a fazer hiking [quando vivia no Colorado], e depois mudei-me para a Califórnia (...), e aqui pode-se caminhar por vários lugares diferentes. É quase um pecado não sair e desfrutar."Na mesma linha de pensamento, e mesmo sendo o CEO de uma gigante tecnológica, Tim Cook sabe que tem de haver limites para o tempo que passa no telemóvel. "Tentamos arranjar ferramentas para ajudar as pessoas a largarem-no. Porque a minha filosofia é, se estiveres a olhar mais para o telemóvel do que para os olhos de alguém, estás a fazer a coisa errada. Por isso, temos mecanismos como o", diz, referindo-se ao relatório que indica o tempo que o indivíduo gasta em determinado dispositivo. "Olho religiosamente para o meu relatório."É certo, diz ainda, que "as crianças [de agora] nascem digitais", mas penso que é "realmente importante colocar fortes barreiras à sua volta. Criamos tecnologia para empoderar pessoas de modo a conseguirem fazer coisas que não poderiam fazer, para criar coisas que não poderiam criar, para aprender coisas que não poderiam aprender. E é isso que realmente nos impulsiona. Não queremos que usem demasiado os nossos telemóveis."