Já há retiros de bem-estar para quem entra em burn-out

A glorificação das horas extra no trabalho, a falta de descanso e o constante multitasking são passos certeiros na direção de um possível burnout. E mais de metade dos portugueses (57%) admite já ter estado próximo de experienciar este estado de esgotamento físico e mental, que passou a constar da nova classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, em 2019.

Estes são os dados revelados no STADA Health Report de 2022, que mostram uma deterioração da saúde mental, não só no nosso país, como, de uma forma geral, na Europa. Por isso, não é de estranhar que se tenha aproveitado para capitalizar esta tendência, tendo surgido, em vários pontos do mundo, estruturas de alojamento pensadas para pôr em pausa o stress do trabalho.

Portugal não foi uma exceção neste movimento. No ano passado, nasceu, em Folgosinho, na Serra da Estrela, o New Life, um retiro de bem-estar que pretende dar apoio a quem "procure reduzir o stress, curar um burnout" ou "recuperar de uma depressão". Por entre as paisagens de cortar a respiração do norte do país, o local dispõe de uma série de programas nos quais são ensinados novos hábitos e técnicas para diminuir as sensações de isolamento e ansiedade e, desse modo, encontrar um equilíbrio.

Também na Tailândia podemos encontrar um espaço do mesmo grupo, que havia situado um primeiro ponto no mapa, já em 2010.

Um ano antes nascia em Alicante, Espanha, um lugar semelhante, o Sha Wellness. Recentemente, adicionou ao cardápio um programa dedicado à "performance de líderes", que combina medicina convencional, como aconselhamento nutricional, eletrocardiogramas e testes cognitivos, e terapias complementares. Focado na gestão do tempo, esforço e stress, de modo a melhorar a atividade laboral e a produtividade, o plano tem a duração de uma semana e os preços começam nos 6.800 euros.

Ainda no nosso país vizinho, prepara-se para abrir o primeiro local de uma cadeia de resorts voltados para a saúde e bem-estar. Depois de ter ignorado consecutivamente sintomas que a levaram, mais tarde, a sofrer de burnout, Jenny Graham decidiu dar vida a um espaço que ajude os trabalhadores a lidarem melhor com a pressão e o tempo. O Deep Rest, como lhe decidiu chamar, é uma casa na Costa Blanca, que pode ser reservada por completo e incluir um coach que ensinará várias práticas de gestão dos eventuais sintomas desta doença.

Já no Oceano Pacífico, numa ilha semi privada no Hawaii, do bilionário Larry Ellison, surge o Sensei Lana'i, com um novo programa de cinco noites pensadas para descansar e recuperar. Aí, poderá, por exemplo, ver os seus pontos de dor e stress muscular mapeados e receber massagens e treinos específicos. Cada pessoa terá de pagar 25.000 euros para aderir a este plano.

Espaços semelhantes multiplicam-se por outros pontos do globo, como na Suíça, Bali, Barbados, Ibiza ou Londres.