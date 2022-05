Stress. Como o sintoma do século XXI altera a aparência

O stress é sintoma que nos afeta a todos, pelo menos em algum momento da vida, sobretudo quando a idade adulta chega. Uma noite de sono má, fatores ambientais ou uma simples gripe colocam o corpo em stress, alterando o nível hormonal normal. Conjugando isto com a pressão constante para uma aparência jovem, o stress pode causar inseguranças. O corpo alerta quando necessita de descanso, e alguns sintomas não são de imediato associados ao stress.



Como o stress afeta o cabelo



Queda de cabelo em quantidades moderadas é saudável, mas se nota que está a perder mais cabelos do que o normal, o mais provável é que essa queda seja induzida por stress. Este fenómeno tem o nome de eflúvio telógeno. A boa notícia é que é reversível, e em poucos meses é possível recuperar o cabelo. Um dos maiores indicadores de que o stress está a dominar a sua vida é o aparecimento de cabelos brancos. Apesar de surgirem com o tempo, quando são prematuros podem causar inseguranças. Uma hormona característica do stress, a norepinefrina, causa a perda de células que produzem pigmento à volta do folículo capilar, levando aos cabelos brancos. A alopecia causa grandes falhas de cabelo ou de barba (este foi, aliás, um tema polémico nos Óscares deste ano). Esta doença afeta o sistema imunitário, e faz com que este ataque os folículos capilares.



Como o stress afeta a pele



O stress eleva os níveis de adrenalina e de cortisol, provocando uma produção excessiva de sebo, o que amplifica, e muito, a probabilidade da acne. Estas hormonas não só desregulam o corpo como diminuem as "boas" batérias presentes na pele. Uma boa rotina de pele e a ingestão de probióticos podem ser a solução para este problema. Altos níveis de stress enfraquecem também a barreira protetora da derme e as suas funções normais, desidratando, excessivamente, a pele. Não só provoca perda de brilho, como textura irregular.



Apesar de ser maioritariamente induzida por excesso de exposição solar, a hiper pigmentação também pode ser potenciada por desequilíbrios hormonais. No entanto, não é só o stress interior que causa este problema dermatológico: os fatores de stress ambientais têm o seu peso. Poluição e fumo do tabaco podem causar oxidação da pele, levando à descoloração da mesma. Todos estes sintomas podem ser agravados com a elevação dos níveis de cortisol, que retardam o processo de cura da própria pele, ao diminuirem os níveis de colagénio, que mantêm a pele firme e elástica.