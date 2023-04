Dores de costas podem estar relacionadas com stress, de acordo com a ciência

Não precisamos de ter 80 anos ou carregar 50 quilos aos ombros, todos os dias, para sentirmos dores de costas. Afinal, esta condição não está necessariamente relacionada com a idade ou o peso que precisamos de transportar, mas sim com o nosso modo de vida.

De acordo com a ciência, o stress pode levar a inflamação, espasmos musculares e tensão nas costas, o que causa dor nesta parte do corpo. Estas são as conclusões de um estudo publicado na Scientific Reports, em 2021, que afirma que o stress contínuo pode refletir-se num desequilíbrio dos níveis de cortisol, assim como a dificuldades na resposta do corpo à inflamação, o que se traduz na degeneração dos tecidos ou envelhecimento das células, motivos comuns de dor crónica.

Além disso, quando estamos mais nervosos, os padrões de respiração e a nossa própria postura alteram-se, acumulando tensão nos ombros e costas e, consequentemente, levando a um aumento das dores nestas zonas. Esta sensação pode ainda ser explicada pela redução da circulação do sangue para os músculos nas costas, que pode causar dores.

Mas como conseguimos perceber se a origem deste problema está relacionado com stress ou qualquer outra situação? Caso esteja a sentir uma maior ansiedade, devido ao trabalho ou um momento mais complicado na sua relação, é provável que seja esta causa. O mesmo acontece quando a dor se desenvolve lentamente - e não surge de repente - ou quando desaparece com técnicas de redução da ansiedade.

Esta última explicação é também uma solução para aliviar as dores. Outras - sem contar com medicação, que deve ser indicada por um profissional de saúde - são: aplicar calor na área afetada, o que ajuda a relaxar os músculos; massajar a zona para libertar a tensão; ou fazer alongamentos, como elevar o joelho ao peito, pressionando-o contra o corpo, ou o movimento do gato.