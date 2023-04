A ver estrelas nas Maldivas

Focado na observação de estrelas, planetas e corpos celestes em geral, o astroturismo é uma atividade normalmente feita no campo, em zonas rurais, já que o excesso de poluição e luz das cidades atrapalham a visão do céu estrelado. Assim de repente parece uma proposta engraçada – quem nunca foi à Reserva Dark Sky Alqueva tem de ir –, mas talvez não seja uma atividade que nos leve a viajar até ao outro lado do mundo. Ou será que sim?

Esta experiência nas Maldivas, o astroturismo, é caracterizado pela observação de estrelas, planetas e corpos celestes em geral. Foto: Milaidhoo Island Maldives

Situado numa ilha paradísica no meio do Índico, o Milaidhoo Maldivas é um resort de luxo sustentável construído no Atol Baa, Reserva da Biosfera da UNESCO. Possui 50 villas com piscina privada, desenhadas a pensar em férias a dois. Tem três restaurantes, spa, aulas de yoga e meditação, até um biólogo marinho residente, e agora organiza retiros astronómicos com duração de sete dias. Organizados em colaboração com Valerie Stimac, uma das maiores especialistas mundiais em astroturismo, o próximo acontece já entre 15 e 21 de maio. Mas o que faz deste um programa de observação de estrelas diferente? Para começar, aqui não vai olhar para o céu com os pés na terra, vai poder fazê-lo a partir de um Dhoni, barco tradicional das Maldivas, no meio do Índico. Depois vai jantar sob as estrelas, participar em workshops de astrofotografia, assistir a sessões noturnas de mitologia inspiradas nas histórias e crenças milenares das culturas tâmil, cingalesa e indiana, e até ter a oportunidade de batizar uma estrela.

É possível observar as estrelas a partir de um Dhoni, o barco tradicional das Maldivas. Foto: Milaidhoo Island Maldives

Seguem-se massagens e tratamentos holísticos inspirados no poder dos astros e mais especial ainda a possibilidade de passar uma noite, como se fosse um náufrago, num banco de areia próximo ao resort. Transformada com o apoio das infraestruturas de luxo de uma Milaidhoo Villa, esta "micro-ilha" inclui uma cama de dossel coberta com vários véus e um iate privado ancorado nas proximidades, ou seja, com todas as comodidades que os hóspedes podem encontrar no hotel. Depois do jantar, a tripulação abandona o local e estes hóspedes mais aventureiros ficam a desfrutar de bebidas rodeados de velas e lanternas previamente espalhadas pela areia, terminando a noite a dormir literalmente sob as estrelas.

Existe a possibilidade de passar uma noite, numa "micro-ilha" próxima ao resort e dormir literalmente sob as estrelas. Foto: Milaidhoo Island Maldives

para garantir boas condições de visibilidades, mas, no caso de um imprevisto, o resort Milaidhoo oferece uma alternativa: a, graças ao Fluo Night Snorkeling. Equipados com uma máscara de filtro especial e luz azul, os mergulhadores têm acesso a uma visão mágica do mundo subaquático. É que algumas das enigmáticas criaturas que habitam os recifes de coral têm a capacidade de reemitir luz com um comprimento de onda maior quando expostas à luz azul. Por outras palavras, reagem produzindo biofluorescência, proporcionando uma espécie de vídeo mapping da vida selvagem...Um espetáculo inesquecível.