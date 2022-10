Quer trabalhar na Apple? Precisa destas cinco competências

Alguma vez pensou no que seria necessário para conseguir um emprego na Apple? Não precisa de se preocupar mais com isso, pois Tim Cook, CEO da gigante tecnológica, tirou as dúvidas de todos a limpo. O empresário de 61 anos visitou a Universidade de Nápoles Federico II, em Itália, onde revelou as cinco competências que a Apple mais valoriza quando procura contratar novos trabalhadores.



Em primeiro lugar, está o desejo de "querer mudar o mundo". Segundo Tim Cook, grande parte dos indivíduos na Apple querem "enriquecer as vidas dos outros" e "deixar o mundo melhor do que o encontraram". Este tipo de pensamento leva-os a darem sempre o seu melhor. Depois, a empresa "procura pessoas que tenham a capacidade de colaborar com os outros", afirmou. "Que acreditam que se partilharem uma ideia com outra pessoa, essa ideia irá florescer, crescer e será melhor do que no início". Em suma, trabalho de equipa é um critério fundamental. Em terceiro na lista está a criatividade. Não é coincidência que o slogan "Pensar diferente" seja um dos mais famosos da casa há trinta anos. "Estamos à procura de pessoas que consigam olhar para um problema e não fiquem presas à maneira como ele é sempre abordado". O candidato ideal é aquele que consegue ver o problema de diferentes ângulos e usar a criatividade para encontrar soluções, portanto.

Os últimos conselhos do CEO: ser-se curioso e experiente. "É incrível ver alguém a fazer perguntas, como uma criança a questionar outra pessoa, e a pensar realmente nas respostas de uma forma profunda", disse em Nápoles, segundo o site da GQ alemã. O segredo está em "ser-se curioso sobre algo e fazer muitas perguntas, quer sejam perguntas inteligentes ou estúpidas". Por fim, é importante sabermos realmente do que estamos a falar, ou seja, termos experiência na área.