Youtube vai rever as regras de publicação de conteúdos sobre distúrbios alimentares

Os conteúdos relativos a distúrbios alimentares passarão a ser ainda mais controlados a partir das próximas semanas, no Youtube. Esta decisão pretende ser um mais um passo na proteção dos utilizadores desta plataforma, que já havia proibido vídeos nos quais existisse uma glorificação ou promoção desta doença.

Nesse seguimento, estas novas políticas voltam-se mais para narrativas que poderão, de acordo com especialistas, ser alvo de imitação por utilizadores potencialmente em risco. Isso inclui não só a menção de dietas muito restritivas em calorias ou bulimia, como bullying com base no peso.

"O contexto será a chave neste conteúdo com tantas nuances", explica o Youtube, no seu blogue, adicionando: "Vídeos centrados na recuperação de distúrbios alimentares ou que integrem contexto educacional, documental, científico ou artístico suficiente podem receber apenas uma restrição de idade".

Para levar a cabo esta mudança nas regras de publicação, a empresa uniu-se a organizações com atuação nesta área, como a National Eating Disorder Association (NEDA) e a Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA). Com o apoio destas entidades, procurou criar linhas orientadoras que permitam que o Youtube se mantenha um espaço seguro e de partilha para quem está em recuperação, sem se apresentar como um eventual gatilho para alguém que sofre (ou sofria) de distúrbios alimentares.

Também o Pinterest já tinha divulgado, em julho de 2021, que iria proibir todos os anúncios que contivessem linguagem ou imagens relativas a perda de peso. O Tik Tok, depois de acusado de promover distúrbios alimentares, seguiu as passadas dessa plataforma e, em fevereiro do ano passado, comunicou a decisão de removerem qualquer conteúdo que, de forma explícita, promova distúrbios alimentares ou sintomas que possam estar relacionados com esses, como exercício em demasiada ou dietas.