Vinhos para desfrutar em boa companhia

Taylor’s Late Bottled Vintage 2017



Considerado um ano excecional no Douro, os produtores descrevem-no como cheio de vivacidade, exibindo a qualidade da fruta que é apanágio do estilo Taylor. A marca foi pioneira na categoria Late Bottled Vintage (LBV), desenvolvida para satisfazer a procura de um vinho de elevada qualidade e pronto a beber, que funcionasse como uma alternativa ao Porto Vintage. Preço indicado: €15,90

Herdade do Sobroso Élevage Branco 2019



Um alentejano que não levanta dúvidas sobre a origem. Feito a partir das castas Antão Vaz e Perrum, com vindima manual e vinificação em lote das melhores uvas com temperatura controlada seguida de estágio de 12 meses em ânfora com battonage. Ligação à terra, respeito pela natureza e o desejo de criar algo único protagonizado pela Sofia Ginestal Machado e Filipe Teixeira Pinto. Preço indicado: €90

Barão do Hospital Loureiro 2020



Um vinho da Falua DOC verde, com "raízes na hospitalidade", produzido com 85% da casta Loureiro e apenas 15% de Alvarinho. Suavidade parece ter sido a ideia principal: vindima manual para caixas de 15 quilos, uvas arrefecidas a 5 graus, antes de terem sido desengaçadas brandamente. A maceração foi pelicular durante algumas horas a baixa temperatura. Preço indicado: €8,49

Herdade Grande - Grande Reserva Tinto 2018



Um lançamento de um blend que surpreende no Alentejo. António Lança, entre a tradição e experimentalismo, avança com um reserva feito com 60 % de Alicante Bouschet, 10% de Tinta Miúda e, a variedade mais inesperada, 30% de Sousão. A casta já faz parte estruturante do portfólio da herdade e, neste Grande Reserve, confere frescura e equilíbrio. Preço indicado: €30,50

Pacheca Private Collection - Sousão Reserva 2019



Na casa, a casta já é usada há anos, mas normalmente em blend. Desta vez, os enólogos Maria Serpa Pimentel e João Silva e Sousa resolveram destacá-la e lançar uma edição limitada a 3300 garrafas. O vinho mistura as uvas Sousão do Douro Superior e Baixo Corgo. A Pacheca Private Collection reúne vinhos de edições muito limitadas. Preço indicado: €20

Bela Luz Tinto Vinhas Velhas DOC Douro 2019



Assinado por Catarina Vieira e Pedro Ribeiro da Herdade do Rocim, o tinto da região do Cima Corgo de solo de xisto foi vinificado em lagar mecânico e esteve 16 meses em barricas de 500 litros de carvalho francês e em talhas de barro de 140 litros. Os enólogos referem uma cor ruby profunda com notas balsâmicas, ­orais e mentoladas, que denunciam o terroir que lhe deu origem. Grande amplitude de prova sem perder a frescura, a elegância e a pureza da fruta. Preço indicado: €20