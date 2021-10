Vinhos curiosos, para provar antes do inverno

Fusion DOC Douro 2020

Fusion DOC Douro 2020 Foto: D.R

Inicialmente pensado para ser um clarete ou um palhete, acabou por ser um vinho de fusão e, como diz o criador, prefere não lhe chamar um rosé. A fermentação de mosto tinto com maceração em película de uva branca foi feita numa barrica bem velha sem tampo. Depois, estagiou na mesma barrica (já fechada) durante seis meses. De uma série de ensaios experimentais do vigneron Paulo Coutinho. €34

Adega Mãe Viosinho 2019

Adega Mãe Viosinho 2019 Foto: D.R

Um lançamento que coincide com a total renovação da imagem da marca e com a aposta em novas referências e reorganização da gama. Um monovarietal de uma casta presente em quase todos os lotes de brancos. Aroma vivo, fresco, leve e final vibrante. Como dizia um responsável da empresa, o Gran Cru lá de casa. €8,45

Unlocked Branco 2017

Unlocked Branco 2017 Foto: D.R

Um winebeer da Casa do Portal no Douro, isto é, um vinho que estagiou em barricas que foram usadas no estágio da cerveja, neste caso da Dark Ale, também da mesma casa duriense. O branco é feito das castas Gouveio, Moscatel, Viosinho e Rabigato e pertence à série Portal Unlocked, lançada em 2017, mas este é o primeiro blend da gama. €25

Iter 10 Years Celebration - Doc Douro Tinto 2017

Iter 10 Years Celebration - Doc Douro Tinto 2017 Foto: D.R

Um vinho que dá conta dos primeiros passos da marca de Filipa Pizarro e da equipa da Duplo PR, de uma vinha única com aproximadamente 40 anos de idade. Baixa produção, e apenas com castas autóctones do Douro, com predominância em Touriga Nacional (70%), Tinta Francisca (15%), Sousão (10%) e Donzelinho Tinto (5%). €74

Pêra-Manca 2015

Pêra-Manca 2015 Foto: D.R

Disponível a partir do início deste mês, a nova colheita do emblemático topo de gama da Fundação Eugénio de Almeida continua a incluir as castas Aragonez e Trincadeira. Produzido quando os requisitos de excecional qualidade se cumprem, a fundação lançou 44 mil garrafas. Esteve 18 meses em balseiros de carvalho francês e 48 meses em garrafa no Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli. €275

Myndru 2019

Myndru 2019 Foto: D.R

Preveniente de uma vinha velha em sequeiro no Sopé da Serra do Mendro, uma pequena courela que a Herdade Aldeia de Cima adquiriu recentemente, com a enologia a cargo de Luísa Amorim, Jorge Alves e António Cavalheiro. Alfrocheiro com 70% do blend, ainda com Baga, Tinta Grossa em partes iguais. Estagiou 12 meses em ânforas de gesso (1000l) e barro (150l). €70