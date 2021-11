Encontro com Vinhos. Lisboa recebe a nova edição do icónico evento para amantes de enologia

Lisboa prepara-se para receber mais uma vez o Encontro com Vinhos, um evento organizado pela Revista de Vinhos.

A programação deste ano conta com masterclasses, um fórum profissional direcionado aos sommeliers portugueses, sessões de provas e, claro está, conversas descontraídas sobre as melhores regiões vínicas de Portugal.

O evento arranca com a prova comentada Alvarinhos que desafiam o tempo, às 15h. Relativamente às masterclasses, destacamos a participação do italiano Paolo Basso, eleito "melhor sommelier da Europa" em 2010 e "melhor sommelier do mundo" em 2013, e de Emmanuel Giboulot, pioneiro da biodinâmica na Borgonha.

Cartaz do evento 'Encontro com Vinhos' Foto: Revista de Vinhos

Uma das novidades desta 22ª edição é a prova especial O desafio de Lisboa, inspirada no "Julgamento de Paris", que em 1976 colocou, às cegas, vinhos franceses e californianos com resultados finais surpreendentes.

Assim, um painel escolhido a dedo irá provar e comparar grandes vinhos portugueses e referências icónicas de diversos países como França, Espanha e Itália, numa prova cega que promete.

Outra grande novidade é o SOMM.HOOD, no dia 8, um fórum profissional direcionado aos sommeliers nacionais e que convida à reflexão e à partilha de conhecimento.



"A estreia do SOMM.HOOD fará, de A a Z, uma reflexão crítica acerca do presente e do futuro da sommelerie. Debates sobre gestão de cartas e oportunidades profissionais, provas em que enólogos explicam princípios recorrentes da enologia, dicas sobre harmonizações vinhos/gastronomia serão apenas algumas temáticas abordadas", explicou o diretor da Revista de Vinhos em comunicado.

Evento 'Encontro com Vinhos' Foto: Revista de Vinhos

Para além dos duelos Taste Drive, diversas sessões de provas com vinhos das regiões dos Vinhos Verdes, Bairrada, Beira Interior, Dão e Lisboa completam a programação do Encontro com Vinhos, bem como a apresentação de clássicos por produtores nacionais e internacionais.

A restante informação sobre o programa encontra-se aqui.

Onde? Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira. Quando? Dia 6 (15h – 21h), dia 7 (15h-20h) e dia 8 (dia profissional, 11h – 19h). Bilhetes: A entrada tem um custo de €10 até à véspera do evento, em bilheteira online. Nos dias do evento, o bilhete custa €15.