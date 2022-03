Vinhos muito originais e com personalidade à mesa

Adega Mãe Tinto Atlântico 2020

Exclusivamente de Pinot Noir, este vinho nasce de uma vinha da quinta, a única com castas tintas, plantada a cerca de 10 quilómetros do mar. O enólogo Diogo Lopes refere que os cachos foram incorporados inteiros no início da fermentação, numa curtimenta tradicional, interrompida ao final de três dias. O vinho pertence à nova categoria de Vinhos de Parcela da casa de Torres Vedras. €20

Tinto Atlântico Foto: D.R

Família Margaça Talhão 37

O tinto alentejano exclusivamente da casta Petit Verdot é o primeiro topo de gama da Sociedade Agrícola de Pias – Família Margaça, um produtor da região de Pias. O vinho é fruto de um projeto de microvinificações que estão a ser realizadas entre as várias castas da propriedade. Produzido em quantidades limitadas, ganhou recentemente um prémio no concurso "Mundus Vini" na Alemanha. €25,95

Margaça Talhão 37 Foto: D.R

Plansel Branco 2021

Um vinho regional do Alentejo com assinatura de Dorina Lindman produzido com as castas Gouveio (40%), Viosinho (40%) e Arinto (20%). A colheita foi feita em caixas de 25 quilos e a vinificação com desengace completo e decantação estática durante 24 horas a baixa temperatura. Fermentou em cubas de inox de pequena capacidade, filtrado e biologicamente estabilizado. €5,90

Plansel Branco Foto: D.R

Quinta de Monforte Escolha Branco 2020

A quinta, que assume a identidade dos brancos da região dos vinhos verdes, produziu este vinho DOC a partir de uvas próprias, maioritariamente da casta Loureiro, mas também de Alvarinho (cerca de 20%). Com práticas vinícolas aliadas á proteção do ecossistema, à sustentabilidade e biodiversidade, os responsáveis definiram criteriosamente a data de vindima, de forma a manter o teor alcoólico na linha dos brancos da região (12,5 %). €6,80

Quinta de Monforte Escolha 2020 Foto: D.R

Mont’alegre Tinta Amarela 2018

O enólogo Francisco Gonçalves garante que a excelente acidez, os taninos médios e a sua cremosidade dão origem a um vinho equilibrado, com boa estrutura, muita frescura e final de boca persistente. Feito a partir da casta Tinta Amarela, este vinho monovarietal DOC Trás-os-Montes estagiou nove meses em barricas novas e usadas de carvalho francês. €15,50

Montalegre Tinta Amarela Foto: D.R

Caracol dos Profetas 2020

Feito pelo enólogo António Maçanita a partir da casta Caracol, uma das tradicionais da ilha do Porto Santo. O vinho nasce em cepas entre 40 e 80 anos, de condução rasteira tradicional, junto ao chão, protegidas dos ventos fortes por caniçais ou muros. O solo é de calcário de textura franco-arenosa. €19,50