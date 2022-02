Vinhos únicos e exclusivos para provar calmamente

Anima Mea Branco 2018

Uma novidade das Caves São Domingos que resultou de um desafio à enóloga Susana Pinho para desenvolver uma linha especial de vinhos. Este monocasta Cercial, foi feito com repouso das uvas durante 24 horas em câmara frigorífica e prensagem de uva inteira com total ausência de oxigénio. Estagiou durante 11 meses em barricas novas de carvalho francês de 300 litros. €30

Anima Mea Branco 2018 Foto: D.R

Reserva das Pedras Tinto 2017

Um DOC Tejo 100% Castelão da Quinta da Alorna que nasce de vinhas velhas plantadas na zona da Charneca. O terroir único de calhau rolado expressa a sua origem milenar neste vinho com fermentação a temperatura controlada e estágio de 50% em barricas de carvalho francês durante 12 meses. Antes de se engarrafar, o produto é estabilizado e filtrado. €19,99

Reserva das Pedras Tinto 2017 Foto: D.R

Adega de Penalva Cerceal-Branco 2020

Um dos vinhos da "Série Especial" da adega e uma das variedades clássicas da região elaborado pelo enólogo Virgílio Loureiro. Vinificação de bica aberta sem contacto pelicular e fermentação em cubas de inox e quatro meses em barricas usadas de carvalho francês de 500 litros, antes de regressar ao inox. Foram feitas apenas 3000 garrafas. €7,50

Adega de Penalva Cerceal-Branco 2020 Foto: D.R

Migalha Branco 2015

A marca Palato do Côa revela um dos mais recentes membros da sua "família" vinícola. O vinho, da região do Douro Superior, resulta da mistura de várias castas, provenientes de uma vinha com mais de 50 anos. "Migalha" é o nome de uma das sócias do projeto, descendente da D. Antónia Ferreira, mais conhecida por a Ferreirinha. €80

Migalha Branco 2015 Foto: D.R

Paço dos Infantes Rosé 2020

Um 100% Touriga Nacional da propriedade alentejana da família Cardoso, Herdade da Lisboa, que recuperou a marca popular nos anos 80 e 90. A vindima foi manual para caixa de 12 quilos, com prensagem direta a vácuo com a uva inteira. A fermentação foi feita em depósitos de inox. €12,50

Paço dos Infantes Rosé 2020 Foto: D.R

Rosa Maria Rosé 2017

Produzido na Quinta dos Monteirinhos, este rosé monovarietal Touriga Nacional DOC Dão, da família Monteiro Albuquerque que produz vinhos há mais de 100 anos e 7 gerações. Neste rosé a homenagem é à mãe Rosa Maria. O produtor refere que o vinho é seco com notas elegantes de frutos vermelhos. €6