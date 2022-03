JNcQUOI Ásia e Mendi celebram semana dedicada à gastronomia indiana

9).

48

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JNcQUOI (@jncquoi.world)

Todos os anos a Índia celebra o, ou Festival das Cores, para celebrar a chegada da primavera. É um dia recheado de cor, música e alegria. Por isso, ouniu-se ao, icónico restaurante indiano do Porto, para lhe trazer a si um pouco da tradição, história e gastronomia deste povo, com uma semana temática como nenhuma outra.Até 21 de março, o restaurante apresenta um menu especial mais colorido, acompanhado por uma exbição dedurante todos os jantares. Completamente imersos no ambiente do Holi Festival e da luxuosa decoração interior do JNcQUOI, a refeição inicia-se com, servida com chutney de manga, pickle de manga, iogurte e menta (€Como pratos principais seguem-se(camarão tigre marinado em especiarias e assado no forno tandoori, €),(caril, €25) e(caril de grão indiano, €15). Para terminar, nada melhor que sobremesas com especiarias:(sobremesa indiana em camadas com especiarias, €11) e(gelado indiano de cardamomo, amêndoa e pistacho, €11).Com 25 anos de portas abertas, o Mendi é o restaurante dedicado à gastronomia indiana mais antigo do Porto. O dono, Kamal Rajani, viveu na Índia até aos seus 13 anos, altura em que foi estudar para Londres e adquiriu o amor pela restauração. Anos mais tarde, apaixonou-se por uma portoense quando estava de férias em Portugal, e por aqui ficou. O menu desta semana temática está disponível ao almoço e ao jantar, entre as 12h e as 24h, e as reservas podem ser realizadas através deou