Ritz lança cabaz romântico para o Dia dos Namorados

E se tudo o que precisa para celebrar o Dia dos Namorados - ou outra data especial - estivesse numa só caixa, ainda por cima com a assinatura do Ritz Four Season Lisboa? O histórico hotel pensou em cada detalhe num cabaz que é ideal para românticos. Dentro do cesto, é possível encontrar uma garrafa de espumante rosé, duas flûtes de champagne e uma caixa de bombons feitos pelo chef executivo de pastelaria Diogo Lopes e com sabores que vão desde canela e especiarias a framboesa e vinagre balsâmico, passando por chocolate e caramelo de noz pecan.

Chef executivo de pastelaria Diogo Lopes. Foto: DR

Além disso, o cabaz inclui outros doces, como macarrons de hibiscus, biscoitos de shortbread em forma de coração, um frasco de mel de framboesa e uma embalagem de chá de assinatura do restaurante Cura, com uma estrela Michelin. Para criar um ambiente acolhedor, uma vela ESPA do Ritz Spa está incluída, juntamente com uma exclusiva manta da Burel inspirada nas cores e padrões geométricos do inverno de 1959.

O cesto em si foi meticulosamente feito à mão na Vila de Batalha em Leiria e o vime utilizado é da Ilha da Madeira, conferindo-lhe um toque de autenticidade. Este cuidado artesanal torna cada cabaz uma verdadeira peça de coleção.

Este cabaz está disponível por €225. Foto: DR

, sendo que o hotel apresenta ainda as opções deCura ou Varanda, onde foram preparados menus especiais para o Dia dos Namorados. O jantar no CURA custa €250 por pessoa, enquanto no Varanda o valor é de €175 por pessoa.

Para encomendar cabazes e reservar jantares, o contacto deve ser feito através do email restaurants.lisbon@fourseasons.com ou ligar para 213 811 401.