Peg Leg Porker: O melhor bourbon do mundo?

Bourbon vencedor. Foto: Peg Leg Porker

O universo dos destilados é vasto e diversificado, e dentro dele, o. No entanto, mesmo entre os conhecedores mais ávidos, alguns tesouros permanecem ocultos, a espera de serem descobertos. Um desses emergiu triunfante no Campeonato Mundial da Aliança de Prova de 2023, que aconteceu no final de 2023: oPosteriormente à prova, a organização fez uma segunda ronda, e, nas últimas semanas, tem vindo a revelar os vencedores - os melhores dos melhores.O nome por si só é memorável, mas o que está dentro da garrafa é ainda mais impressionante., o Peg Leg Porker não é um bourbon comum. Odeste bourbon é uma verdadeira obra de arte, relata a Forbes. Cada gota deste líquido dourado, envelhecido entre 4 a 6 anos, passa por um, que foi cuidadosamente queimado nos poços do lendário restaurante de Bringle. Este método, embora- um processo técnico utilizado para fabricar o Tennessee whisky representado por marcas como Jack Daniels e George Dickel, é uma abordagem inovadora, infundindo o bourbon com notas subtis de fumo e especiarias.Notam-se osaté àsApesar da discrição sobre a destilaria exata por trás da produção do Peg Leg Porker, a sua distinta receita de mash revela pistas intrigantes sobre a sua origem. A Forbes relata a existência de, especulando-se fortemente que a- uma das destilarias mais antigas do Tennessee, possa estar presente.Ao conquistar, o Peg Leg Porker superou marcas estabelecidas e amplamente reconhecidas, como o 15 Stars Sherry Cask e o Buckner's 13 Year.