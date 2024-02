O restaurante Ocean recebe a Cocina Hermanos Torres

Conhecidos pelos menus inspirados pelas diferentes regiões descobertas pelos portugueses nas rotas dos descobrimentos, o restaurante Ocean, localizado no Algarve, é liderado pelo chef austríaco Hans Neuner. Este espaço de fine dinning receberá, no dia 28 de fevereiro, os gémeos catalães Sérgio e Javier Torres, do Cocina Hermanos Torres, um restaurante com três estrelas Michelin, em Barcelona, para um jantar exclusívo.

Chef Hans Neuner Foto: DR

O menu deste evento, que até ao momento não foi desvendado pois será uma surpresa, é uma fusão de sabores únicos de ambos os projetos, combinando influências, ingredientes e técnicas culinárias dos dois países vizinhos. Serão apresentados 4 snacks e 8 pratos, proporcionando uma verdadeira viagem que reflete o conhecimento e a criatividade dos talentosos chefs.

Para esta colaboração especial, Hans Neuner selecionou os seus pratos favoritos dos menus criados nos últimos 2 anos, inspirados nas suas viagens de descoberta das raízes gastronómicas portuguesas. Desde a Rota da Índia até às Memórias do Brasil, cada prato conta uma história e representa numa jornada sensorial.

Chefs Sérgio e Javier Torres. Foto: DR

O jantar, que terá lugar às 19h, tem o valor de €275 por pessoa (com a opção de adicionar €175 para uma harmonização vínica). As reservas podem ser feitas através do site oficial do restaurante Ocean ou pelo telefone +351 282 310 184.