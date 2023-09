Receita. Salada de quinoa do chef Miguel Teixeira

Salada de quinoa, tomate, amêndoa, româ, coco e vinagrete de framboesa do chef Miguel Teixeira

Para 2 Pessoas

Tempo de preparação: 15 minutos

Ingredientes

250g de quinoa

q.b zeste de lima e laranja

20g de amêndoa torrada

10und de tomate cherry

30g de romã

5g de manjericão

Vinagrete de framboesa

Vinagrete de yuzu

200g de coral mix

Flor de Sal

Lascas de coco

Vinagrete de framboesa (ingredientes)

15ml de vinagre de cidra

80ml de óleo

70g de polpa de framboesa

5g de sal

Vinagrete de yuzu (ingredientes)

12ml de sumo de yuzu

25ml de óleo

1 c. sopa de maionese

1 c. chá de mostarda

Flor de sal

Pimenta preta moída

Confeção:

Colocar 0.5l de água a ferver com a zeste de lima e de laranja. Adicionar a quinoa e deixar cozer por 8/10 minutos e até secar a água. Espalhar num tabuleiro e deixar arrefecer. Assar o tomate cherry com um fio de azeite no forno a 150ºC.

Juntar todos os ingredientes numa taça, temperar com o vinagrete de yuzu e o de framboesa. Decorar com o coral mix e com as lascas de coco.