Três vinhos já a pensar no Natal

Três vinhos Lima Mayer (dois Lima Mayer 2017 e um rosé) e o livro Filipa de Lencastre – A Rainha que mudou Portugal, da autoria de Isabel Stilwell. Foto: DR

Os packs da João Portugal Ramos.

atrona é o nome da parcela de Vinhas Velhas, situada no Baixo Corgo, que serviu de berço à mistura de castas que compõem este rosé: malvasia preta, baga, touriga franca, tinta amarela, mourisco e algumas variedades brancas antigas do Douro), feito por João Rosa Alves. Esteve nove meses em barrica, tem uma produção de apenas 700 garrafas, e é fruto da colheita de 2022 (€45).

H.O Matrona Rosé Foto: DR

À beira de entrar no mês das festividades natalícias, há quem se antecipe e pense nos presentes com a maior das antecedências. Ideias não faltam, como é o caso daquela que a família Lima Mayer teve para esta quadra: juntar três vinhos(dois Lima Mayer 2017 e um rosé) ao livro Filipa de Lencastre – A Rainha que mudou Portugal, da autoria de Isabel Stilwell, num valor de €50. Para os fãs da literatura de Stilwell, que quase sempre aborda figuras femininas da realeza, da nobreza, ou da alta sociedade, e para apreciadores de vinhos do Alentejo com carácter, junta-se o útil ao agradável.Por sua vez, também aapresenta os seus packs especiais de natal, com sugestões das regiões Alentejo e Douro. Do Alentejo – Marquês de Borba Colheita tinto, Marquês de Borba Vinhas Velhas branco e Vila Santa Reserva tinto. Do Douro, duas opções: Tons de Duorum tinto e Duorum Colheita tinto. Estão disponíveis em conjuntos de duas garrafas ou em formato magnum, e são, no fundo, convites à descoberta de duas regiões fundamentais para quem aprecia vinho (os preços começam nos €10,98 por pack).A juntar a estes, uma das novidades da temporada - e para contrariar o timing de lançamento - destaca-se o novo vinho do Douro, o(m