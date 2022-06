Noites de pole dance e o melhor do México à mesa

No último mês de 2012, o Las Ficheras instalou-se em pleno Cais do Sodré e não mais de lá saiu. Habituou-nos mal, e nestes quase dez anos tornou-se uma referência no domínio dos restaurantes mexicanos, sobretudo agora. Se na época existiam dois ou três restaurantes do género, a oferta multiplicou-se vertiginosamente.

"Temos de nos estar sempre a reinventar, senão morremos na praia", declara Patrícia Camacho, proprietária. Na proximidade de um aniversário simbólico como este, fez sentido "recuperar um património que na época tivemos medo de assumir", desvenda, referindo-se ao próprio nome do espaço, ainda desconhecido para muitos.

Restaurante Las Ficheras Foto: Las Ficheras

No México, as ficheras eram mulheres das casas de alterne cujos serviços vários eram requeridos por meio de um sistema de fichas coloridas. Mais tarde, nos anos 70 o fenómeno deu origem ao género cinematográfico Cine de Ficheras. Nestas peliculas eróticas, mas não explicitas, destacou-se o trabalho da atriz Sasha Montenegro, "a fichera mais famosa e bonita do México".

O conceito base foi recuperado e agora Sasha tornou-se o espetáculo de pole dance que anima as noites de quinta, sexta e sábado do restaurante, com bailarinas da Pole Dance Portugal. O varão estrategicamente situado junto à janela atrai os transeuntes, ao jeito red light district, mas o número termina cedo, às 22h30. "É uma dança erótica, sem ser hardcore, era importante para mim esta distinção", avança Patrícia Camacho. Aqui as fichas amarelas, azuis e vermelhas permitem pedir, respetivamente, mais bebidas, shots para uma mesa ou mais uma dança. A noite segue com os dois DJs residentes. As luzes baixam, o volume aumenta e o bar enche-se de malta jovem, sobretudo aos fins de semana.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ??? ???????? (@lasficheras)

Nesta fase, tornou-se também importante acrescentar novidades a uma carta, que primou desde cedo pela qualidade do produto. "Sempre quisemos fugir da comida de plástico, dos sombreros para turista e dos restaurantes de Miami e Cancun", declara a proprietária.

Surge o sedutor Taco Xochitl (€11), cujo nome remete para flor e chama pela estação quente com pétalas coloridas e tentáculos de polvo sob um puré de pimentos e crocante de alho francês. Já nas bebidas entra o cocktail Melon Baby (€9), um refresco de cor veranil com tequila, servido com uma pastilha elástica de melão e que se torna bastante doce e apetecível.

Novo prato Taco Xochitl Foto: Las Ficheras

Nos prediletos dos habitués, para além das entradas de Nachos com Carne (€7,90) e Guacamole e Totopos (€7,70) e do trio de sobremesas (€15) que combina mousse de chocolate e café, cheesecake de lima e churros com doce de leite, quem reina são os tacos e os burritos.

Para desgosto de Patrícia, que ainda não perdeu a esperança de trazer o verdadeiro México para cima da mesa. "Queremos algo mais autêntico, mais Cidade do México e menos Tulum", suspira enquanto nos fala de planos futuros onde entram enchiladas, flautas e mole poblano (frango com chocolate). A vontade trouxe-a das múltiplas viagens de inquirição por aquela capital e a altura parece propícia "as pessoas estão todas a ir ao México agora e eu gostava que conhecessem a verdadeira gastronomia do país".

Restaurante Las Ficheras Foto: Las Ficheras

Num balanço de quase uma década fala-nos com entusiasmo e em off de um projeto novo a acontecer brevemente e mune-se de "histórias e memorias construídas, com a certeza que o melhor está para vir", mas com o reconhecimento e sensatez de quem já tem uma vasta experiência na área e sabe que na restauração "cada dia é um dia".