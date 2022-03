Praia portuguesa entre as melhores do mundo

Já a pensar nos passeios à beira-mar do próximo verão, o site de viagens TripAdvisor publicou uma lista com as 25 melhores praias do mundo, com base nas opiniões e comentários dos utilizadores da plataforma, recolhidos ao longo de 2021. A lista inclui-se Best of the Best dos prémios Traveler’s Choice 2022, que distinguem os destinos de eleição dos viajantes entre hotéis, locais, experiências, restaurantes, etc.

Estes lugares têm tudo: águas cristalinas, areias brancas, diversidade marinha, paisagens idílicas e ambiente paradisíaco - assim o afirma a plataforma de viagens. De todos os "concorrentes", encontramos no pódio a Grace Bay Beach, em Providenciales, uma das Ilhas Turcas e Caicos nas Caraíbas. Em segundo lugar, está a Praia de Varadero, em Cuba, e em terceiro a Turquoise Bay em Exmouth, Austrália, o lugar ideal para praticar desportos marítimos como mergulho.

Grace Bay Beach Foto: Utilizador Jpo no TripAdvisor

De seguida, viajamos até à Quarta Praia, em Morro de São Paulo, Brasil. Com uma temperatura sempre quente no verão, a Quarta convida-o a desfrutar os raios solares no areal (sempre com protetor) e a nadar nas águas quentes. Segue-se a Eagle Beach, escondida num dos melhores destinos das Caraíbas – a ilha "feliz" de Aruba, como é comumente conhecida.

Eagle Beach Foto: Utilizador Ollie O no TripAdvisor

Daqui saltamos diretamente para o 12º lugar, onde está classificada o único areal do território português. Falamos da Praia da Falésia, em Olhos de Água, Albufeira. Não é segredo nenhum que o Algarve é um dos destinos de férias preferidos dos turistas estrangeiros, e também dos portugueses. O areal estende-se até onde o olhar se perde, até ao início da marinha de Vilamoura.