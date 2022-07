Peixoco, o novo restaurante de Setúbal que desconstrói o choco frito

Não sabiam que nome lhe chamar, mas foi numa troca de mensagens divertida no WhatsApp que acabaram por chegar ao veredito final: Peixoco. Uma alusão ao choco frito, tão típico de Setúbal, e ao peixe, que faz as delícias de quem passa pela cidade e abunda na costa. André Lucas e Constance Bauer pensaram em tudo: na decoração tão elegante quanto funcional, na esplanada, essencial, e na carta, democrática e deliciosa, honrando a tradição gastronómica de Setúbal com um twist de modernidade.

Ceviche de peixe branco. Foto: DR

Peixoco Foto: DR

Situado na avenida José Mourinho, perto de um dos mercados principais – o Mercado do Livramento – e aberto depois da pandemia, o Peixoco rapidamente se tornou num spot de paragem obrigatória por estas bandas. Da carta, pensada em género de petisco e, logo, de partilha, sobressaem os cremosos croquetes de choco com maionese fumada e paprika (€3,50), o espadarte fumado com blinis, crème fraîche e cebolinho (€8,50), tostas de carapau com pesto de coentros e malagueta (€6,1) ou ceviche de peixe branco com leite de tigre, puré de batata doce, cebola roxa, biquinhos e coentros (€11,90). A sazonalidade, claro está, é uma das prioridades que define a carta, bem como a preferência por produtos locais. Entre os pratos mais inovadoras encontramos a salchicha de peixe que acompanha com puré, difícil de confeccionar, mas absolutamente inesperada.

Tosta de carapau Foto: DR

Salsicha de peixe. Foto: DR

À parte destes pratos, ideais para partilhar, podemos encontrar as opções mais tradicionais de berbigão, amêijoas, gambas ou ostras (estas, do Sado).

Arroz de peixe Foto: DR

Mexilhões Foto: DR

Há uma secção dedicada ao choco frito, claro, mas também outras propostas para dois, fora da caixa, como arroz de choco com tinta, guarnecido com choco, gambas, pimentos, pimentos vermelhos, aioli e salsa (€27), ou outra variação do arroz feita com peixe do dia, tomate, malagueta, pimentos e coentro (€27,50). Todos os pratos são pensados e ensaiados por Constance, francesa e filha de mãe portuguesa, enquanto André fica mais responsável pelo Marketing e pelas Finanças, e também pela curadoria da Garrafeira, repleta de vinhos nacionais de referência.

Arroz de choco. Foto: DR

André Lucas e Constance Bauer Foto: DR

Para adocicar o fim desta refeição, a chef propõe um pudim da Nani com pudim de pão, compota e iogurte (€3,90) ou uma mousse de chocolate 70% com praliné de amendoim e coulis de amendoim (€3,80). A recomendação do casal? Começar a refeição com um cocktail – como o vermute da casa - e só já parar de barriga cheia.

Pudim da Nani Foto: DR

Onde? Av. José Mourinho 28, 2900-633 Setúbal Quando? De segunda-feira a domingo, das 12h às 15h30, e das 19h às 22h. Reservas 265 105 268