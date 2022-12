Mex Battles. As "lutas" de cocktails a que queremos assistir, no Mex Factory

Era dia de jogo. Sabíamos porque, em vez de passearem despreocupadamente pelas ruas de Lisboa, a aproveitar os últimos raios de sol do dia, o andar dos transeuntes era apressado, como se cada um procurasse um café onde ver a bola. O cenário era semelhante à entrada do Lx Factory, em Alcântara, um antigo centro industrial virado hub criativo que, por norma, está apinhado de turistas e locais, mas que naquele dia parecia vazio. "Melhor ainda", pensámos nós, à medida que nos dirigiamos para o nosso destino final - o restaurante Mex Factory.



O frio que se fazia sentir na na rua dissipou-se de imediato uma vez dentro do estabelecimento, provavelmente graças ao aquecimento central, embora prefiramos acreditar que se deveu à receção calorosa, ambiente acolhedor e energia positiva que nos esperava. Apontamentos em laranja contrastavam com a madeira do teto e com os tijolos expostos e com o betão das paredes, com inúmeras referências à cultura mexicana, e destaque para os "luchadores" que em tempos combateram no México.

Mex Factory Foto: Mex Factory

Mex Factory Foto: Mex Factory

E se as máscaras dos lutadores não fossem indicação suficiente para entender onde nos encontrávamos, o ringue de lucha libre (ringue de luta livre) no centro da sala deitou por terra qualquer dúvida que ainda pudessemos ter, a par da esplanada e do Frida bar, em homenagem à icónica artista, das caveiras mexicanas um pouco por todo o lado e da figura da Nossa Senhora de Guadalupe pintada nas paredes.

Ringue de lucha libre Foto: Mex Factory

Frida Bar Foto: Mex Factory

Noites temáticas

Aberto há cinco anos, o Mex Factory aposta agora numa nova iniciativa - as Mex Battles. As colaborações entre restaurantes ou jantares a quatro mãos têm vindo a ganhar popularidade nos últimos tempos, mas por norma acontecem com figuras de renome do universo gastronómico e não com nomes menos conhecidos, explicou-nos Luís Roquette, um dos sócios. "Não se pode estagnar nesta área, senão estamos tramados" e havia ali uma falha a colmatar, disse. Assim, a segunda batalha amigável, cujo objetivo é promover a cultura e a gastronomia mexicana, acontece já esta semana, no dia 14 de dezembro a partir das 18h30, e conta com o restaurante Paco Bigotes como seu "rival". Os grandes protagonistas da noite? Cocktails.

André Marques, do Paco Bigotes, e Luís Roquette, do Mex Factory. Foto: Mex Factory

Afinal, aproximamo-nos a passos largos da quadra natalícia e um bom serão entre amigos e produtos de qualidade é sempre bem vindo perante as festas familiares, muitas vezes stressantes. Dentro do ringue, os eleitos de cada estabelecimento irão preparar duas categorias de cocktails, um à base de tequila e outro de mezcal, seguidos de uma degustação de tequilas -nas versões blanco, repousado e añejo - das marcas Avión e Altos (€15 euros por três shots).

Cocktail Cosecha (€8) do Paco Bigotes. Foto: Mex Factory

As criações do Paco Bagotes incluem o Cosecha (€8), com tequila infusionada e xarope de chipotle, em homenagem à colheita do milho, um ingrediente chave da gastronomia mexicana. Uma apresentação divertida que nos surpreendeu pela positiva; e o Tulum Rider (€8,50), inspirado nos típicos tacos Al Pastor, com mezcal e tequila infusionados com coentros, sumo de lima, xarope de chipotle e um toque de ananás.

Cocktail Tulum Rider (€8,50) do Paco Bigotes. Foto: Mex Factory

Na outra ponta do ringue, o Mex Factory apresenta o Cantarito (€8), uma homenagem aos clássicos com tequila repousado e sumos de laranja, lima e toranja, mais agave para adocicar. Cítrico e suave, para quem tem um paladar mais doce; e o Perrón (€8,50), um cocktail de autor que combina mezcal e tequila repousado, para suavizar, sumo de lima, clara de ovo para um toque sour, ginger beer e um "cheirinho" de chili picante. Definitivamente para os mais aventureiros em termos de tolerância.

Cocktail Perrón (€8,50) do Mex Factory. Foto: Mex Factory

Não menos importante - a comida

Para acompanhar os primeiros cocktails de tequila, já depois de forrarmos o estômago com totopos (tiras de milho), guacamole e pico de gallo, deliciámo-nos com uns magníficos nachos de carne e queijo cheddar derretido, quesadillas vegetarianas e de porco e ainda uma surpreendente tostada de salmão. Uma espécie de ceviche com mais atitude.

Tacos Coliflor Crujiente Foto: Mex Factory

Já para a ronda de mezcal, optámos por uma mão cheia de tacos. Os de couve-flor são muito bons, vegan e, curiosamente, bastante populares; cuidado com os de camarão porque são picantes; os de porco marinado em chipotle são um clássico e os de peixe fresco panado revelaram-se uma agradável (e crocante) surpresa. A sugestão mais recente da casa são os tacos de Birria, com ensopado de aba e bochecha de novilho.

Tacos de Birria Foto: Mex Factory

Degustações terminadas, chegou a altura de pedir aquele cafezinho obrigatório no fim da refeição, neste caso usado como desculpa para acompanhar um pastel de chocolate, que mais se assemelha a uma fatia de tarte e que se derrete na boca.

Pastel de chocolate Foto: Mex Factory

Onde? Lx Factory, Alcântara. Quando? 14 de dezembro, das 18h30 às 24h. As Mex battles são de entrada livre.