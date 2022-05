"Do solo para a alma", um festival de comida saudável para provar no Alandroal

Depois de Zurique, Suíça, o movimento "Soil to Soul" (do solo à alma) chega ao Alandroal este fim de semana, nos dias 14 e 15 de maio, para promover um debate saudável sobre alimentação, agricultura regenerativa e um futuro mais sustentável. Um evento temperado com muito boa comida e uma mão cheia de produtores locais, reunidos num mercado biológico.

Castelo do Alandroal Foto: D.R

Sob o lema "Somos o que comemos", o festival oferece a possibilidade de experimentar o melhor da gastronomia nacional, confecionada com os produtos locais mais frescos por chefs como Marlene Vieira, João Sá, Vitor Adão ou José Júlio Vintem. Para além dos chefs, as grandes estrelas do festival serão mesmo os produtores sustentáveis, reunidos num mercado onde podemos encontrar as iguarias da Terramay (carne, vegetais, ovos e lacticínios), Absoluto (puro alentejano de bolota), Cogumelos do Alentejo (cogumelos biológicos), Craft Heritage (cerveja e bebidas espirituosas) Paisagindo Bio ou Talho das Manas (carnes e preparados), entre muitos outros.

Terramay- David de Brito Foto: D.R

Se não tem já motivos de sobra para se pôr imediatamente a caminho desta vila da raia alentejana, um pouco mais para sul de Vila Viçosa, saiba então que também terá a possibilidade dee outras formas de preservação dos recursos naturais, sociais e culturais, encontrar artesãos locais com os seus produtos e terminar os dias a ouvir boa música urbana. Ainda por cima o município do Alandroal faz questão de convidar para o evento, por isso a entrada é gratuita.