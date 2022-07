Labels of Tomorrow, loja, galeria e restaurante: o novo sítio cool no Porto

Situada no edifício histórico da Rua de José Falcão, no Porto, fica a nova aposta da casa The Feeting Room - a loja Labels of Tomorrow (LOT), dividida em dois andares de retalho, e em colaboração com o restaurante de cozinha saudável Eleven Lab Concept e a galeria Underdogs Gallery. Com uma localização privilegiada, perto do metro dos Aliados, a LOT visa proporcionar uma experiência de retalho com aposta na gastronomia e na arte de qualidade.

Loja Labels of Tomorrow Foto: TFR

Loja Labels of Tomorrow Foto: TFR

Mais do que uma loja, será paragem obrigatória para os apreciadores de cultura, através da promoção de eventos como concertos, exibições, workshops, festas de lançamento e ações com marcas parceiras, cuidadosamente escolhidas. Assim, e com o intuito de dar a conhecer talentos desconhecidos, a oferta no LOT tem de tudo um pouco, da cosmética ao calçado. Cada marca - A-LINE, Alohas, FORA, Guaja, Nobrand, Sanjo, entre outras – conta com uma área exclusiva para os seus produtos, de modo a reforçar a sua identidade e para uma melhor identificação por parte do consumidor.

Área do restaurante Eleven Lab Concept Foto: TFR

Loja Labels of Tomorrow Foto: TFR

Criada em 2015, a The Feeting Room foca-se na curadoria de casas independentes e com conceitos inovadores, idealizando uma visão de consumo baseada tanto na experiência como no produto. Atualmente, tem três lojas físicas, uma delas no Chiado, em Lisboa, bem como site online.

Loja Labels of Tomorrow Foto: TFR

Onde? Rua José Falcão, nº144, 4050-315 Porto. Horário: de segunda-feira a sábado, das 11h às 20h, e domingo das 11h às 18h30.