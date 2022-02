Almoce como um rei no Palácio Chiado

Em 2022, o Barão eleva a sua experiência gastronómica ao patamar seguinte. A partir de agora, poderá desfrutar da beleza interior do Palácio Chiado ao sabor do novo e requintado menu executivo.

A imponência do edifício antigo, erguido em meados de 1781, faz do restaurante o local ideal para sair da rotina e apreciar um bom almoço com os amigos ou colegas de trabalho. Tal como nos dias de hoje, o palacete era paragem obrigatória no século XVIII, onde a aristocracia se reunia para bailes e faustosos banquetes. Em 2014, o espaço foi totalmente restaurado, mantendo as pinturas e os vitrais originais. Catarina Cabral foi a responsável pela decoração, que procurou peças intemporais e marcantes para o restaurante, como pode ver nas fotografias. Foi tudo pensado até ao último pormenor. O laranja torrado das paredes permanece em harmonia com o dourado do teto e a madeira quente da mobília; o veludo verde dos bancos com o mármore do chão.

Palácio Chiado Foto: Palácio Chiado

O menu, que é quinzenal, está disponível durante o ano inteiro, das 12h30 às 15 horas. Até 4 de março, a experiência começa com um estaladiço de goiaba e queijo de cabra com nougat crocante caseiro, acompanhado de salada de alface. Se gosta de misturar sabores doces e amargos, vai adorar esta entrada. Para o prato principal, há sempre duas opções, uma de carne e outra de peixe (e vegetariana ou vegan também). As desta quinzena são hambúrguer de salmão com raviloli de ricotta e espinafres e vazia de novilho grelhada com legumes salteados e chips de batata doce. O raviolli e o molho à base de natas combinavam muito bem com o salmão. Já o prato de carne, aconselhamos a provar a batata doce e os legumes separados do bife, para conseguir saborear a 100% todas as nuances preparadas pelo chef.

O menu executivo tem um valor de 20 euros e é composto por entrada, prato principal, bebida (copo de vinho branco ou tinto, cerveja Stella Artois, soft drinks ou limonada) e café. Sopa e sobremesa podem ser adicionadas por mais €2 e €4, respetivamente.