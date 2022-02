'Compass'. Ciclo de jantares inéditos no SÁLA arranca este sábado

O restaurante SÁLA, do chef João Sá, foi o local escolhido para um requintado ciclo de experiências gastronómicas nunca antes vivenciadas, e a primeira tem lugar já este fim de semana, no dia 26 de fevereiro. A bússola, compass em inglês, foi o objeto que inspirou o novo projeto, cujo objetivo passa por lançar pistas para o futuro da gastronomia em Portugal, numa fusão de espaços e tempos. Criar, desafiar e reinterpretar - é assim que o chef define o ciclo Compass. "Gosto de reinventar a cozinha portuguesa, de descontextualizar, de ser familiar e dissonante. Partimos desta ideia de multiculturalidade, de integração de influências de Norte a Sul, passando por África, Brasil, Goa, Japão, Ásia, América", explicou aos meios de comunicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Restaurante SÁLA de Joa~o Sa´ (@sala_de_joao_sa)

No dia 26, às 19h30, o jantar será a quatro mãos com a presença do nortenho João Oliveira, chef do restaurante Vista, vencedor de uma estrela Michelin, e o tema será "Trocar as voltas ao Norte e Sul. O que é a identidade?" O intuito é que cada chef reinterprete criações um do outro, numa verdadeira troca entre Norte e Sul. Os seis momentos têm um valor de €145 por pessoa (pairing de vinhos incluído). Já no próximo mês, a 18 de março, o convívio faz-se com o chef espanhol Edu Pérez, do restaurante Tohga, com o tema "O fogo na cozinha da Península Ibérica".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Restaurante SÁLA de Joa~o Sa´ (@sala_de_joao_sa)

João Sá frequenta cozinhas há quase duas décadas, mais precisamente desde os 14 anos, altura em que ingressou na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril. Até à data, passou por vários espaços de renome como Bica do Sapato ou 100 Maneiras. Contudo, queria algo que o definisse. Em 2018, decidiu dar um passo extra e abriu as portas do SÁLA, onde a multiculturalidade tem lugar guardado à mesa.



Onde? Rua dos Bacalhoeiros, 103, Lisboa. Telefone: 218 873 045