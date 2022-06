Concertos, gastronomia e muito vinho. Essência Festival de regresso ao Porto

De 1 a 3 de julho, a cidade do Porto recebe o Essência Festival – food, drinks & music, da produtora Essência do Vinho. O evento de entrada livre reúne nos Jardins do Palácio de Cristal músicos como Cais do Sodré Funk Connection, Cassete Pirata, Rua das Pretas e Da Chick.

Cais Sodré Funk Connection / Cassete Pirata / Rua das Pretas Foto: D.R

Ao pôr-do-sol dos dias 1 e 2 é possível participar nas sessões The Party Club, que conjugam música, vinhos e finger food, com a vista panorâmica que o recinto oferece.

Essência Festival (2021) Foto: D.R

Já a gastronomia estará marcada pela presença de quatro restaurantes: Sagardi nas carnes, Obicá nas pizzas, Tokkotai na cozinha japonesa e Dona Maria, do The Lodge Hotel, com pratos típicos portugueses. Há ainda uma variedade de food trucks, e um showcooking com João Cura, do restaurante portuense Almeja, João Pupo Lameiras, do Ro, e Renato Cunha do Ferrugem, em Famalião.

Essência Festival (2021) Foto: D.R

Destaca-se ainda a presença do chef Tsuyoshi Murakami, do restaurante Murakami em São Paulo, no Brasil. Considerado um dos maiores especialistas contemporâneos em sabores asiáticos, é o chef convidado para a realização de dois almoços exclusivos com o apoio de Elton Guenka, Josimar Félix e Paulo César, do restaurante Tokkotai no Porto. O programa completo e outras informação disponíveis aqui.

Chef Tsuyoshi Murakami Foto: D.R

Onde? Jardins do Palácio de Cristal, Porto Quando? De 1 a 3 de julho, com os seguintes horários: 18h-24h (dia 1), 12h-24h (dia 2) e 12h-21h (dia 3).