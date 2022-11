Arrebita Alentejo. Petiscos low-cost e concertos gratuitos a sul

Após três edições de sucesso em Portimão e Idanha-a-Nova, o festival gastronómico Arrebita Portugal chega ao Alentejo. Nos dias 19 e 20 de novembro, Santiago do Cacém enche-se de energia natalícia com muita animação e iguarias de comer e chorar por mais. O certame, que tem lugar no mercado municipal, reúne mais de 23 chefs de todo o país, pasteleiros, padeiros, nomes consagrados pelo Guia Michelin, mas também novos talentos. À festa juntam-se ainda produtores e comerciantes da região.

O festival reúne mais de 23 chefs, de todo o país, pasteleiros, padeiros, nomes consagrados pelo Guia Michelin, e ainda novos talentos Foto: Gonçalo Vilaverde

No sábado, 19, o mercado pertence aos chefs João Narigueta (do restaurante Híbrido, em Évora), Francescco Ogliari (do Tua Madre, em Évora), Joaquim Saragga Leal e Diogo Águas (do Sem Nexo, um projeto experimental que vai a casa das pessoas) apenas para enumerar alguns, cujas ementas incluem grão com fiambre de javali, prato típico do século XVIII, almôndegas de coração de boi, granada de línguas de bacalhau com enchidos alentejanos e uma

sobremesa de arroz carolino, pinhão e mel.

O Arrebita Alentejo acontece a 19 e 20 de novembro Foto: Gonçalo Vilaverde

No domingo, 20, a chef Ana Moura (do Lamelas, em Porto Covo) traz-nos lulas com migas, grelos e patê de ovas de pescada, enquanto André Cruz (do Feitoria, em Lisboa) chega com um saboroso hambúrguer de porco biológico da região com pickles de cebola roxa. A doçaria estará nas mãos de Juliana Penteado e de Filipe Ramalho, com a sua icónica tarte de farinheira com castanhas e pêra bêbeda. Claro que os petiscos não ficam por aqui. Estão também confirmadas diversas sugestões vegetarianas, gins regionais, vinhos do Alentejo e cocktails.

Estão também confirmadas diversas sugestões vegetarianas, gins regionais, vinhos do Alentejo e cocktails Foto: Gonçalo Vilaverde

E para os fãs de música…



Os concertos arrancam com o grupo Farra Fanfarra, cuja energia contagiante irá espalhar-se rapidamente por todo o festival. A noite de sábado termina com a dupla de DJ’s Fankamente, que toca regularmente no Lux Frágil, com um set diversificado, do jazz à música brasileira. Toty Sa’Med, artista angolano emergente, dará o evento por terminado. O Arrebita Portugal é uma iniciativa criada pela agência de comunicação Amuse Bouche durante a pandemia, em 2020, com o intuito de combater a grave crise que assolou a indústria da restauração.



Mercado Municipal de Santiago do Cacém.19 e 20 de novembro.A entrada é gratuita e os pratos têm o preço único de €6. Mais informações aqui