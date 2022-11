Duetos. A nova experiência gastronómica dos hotéis PortoBay

Portobay Hotels & Resorts, detentor de hotéis como Les Suites e The Cliff Bay, vai receber uma nova experiência gastronómica nos próximos dias 16 e 17 de novembro - "Duetos" é o nome desta ideia inovadora que promete juntar nomes experientes em cozinha para elaborarem pratos que ilustrem o melhor que a Madeira tem, tanto em produtos como em ingredientes.

Os chefes Benoît Sinthon e João Luz

Na primeira noite, no hotel de cinco estrelas Les Suites, o palco será do chef João Luz, no restaurante Avista. A convite do chef residente juntar-se-á Noélia Jerónimo (do restaurante Noélia) e o atual júri do Masterchef Portugal para a criação de uma canção harmoniosa entre sabores madeirenses e algarvios, como o peixe do Mercado dos Lavradores e as gambas do Algarve, representando um e outro. Para adoçar o paladar, será difícil escolher entre duas sobremesas tão diferentes: a tarte de alfarroba e a delícia de tangerina.



Este menu poderá ser degustado, sem bebidas incluídas, em três (62 euros por pessoa) ou cinco pratos (89 euros por pessoa).

A chef Noélia Jerónimo estará presente nos dois dias desta experiência gastronómica

A experiência repete-se no dia seguinte, num local diferente. Noélia Jerónimo será novamente convidada, desta vez pelo chef executivo do Hotel The Cliff Bay, Benoît Sinthon, para uma segunda noite de composições gastronómicas. O restaurante The Rose Garden vai receber a produção - em dueto, claro - de um menu à la carte em que a estrela será o peixe da ilha marinado com gaspacho picante de manga da Madeira. Para finalizar a refeição, tarte de amêndoa com maracujá da Madeira e fondant de foie gras com chutney de ananás. Doces com um toque invernal e, como não poderia deixar de ser, madeirense.

O restaurante The Rose Garden pertence ao hotel The Cliff Bay

Reservas restaurant.tcb@portobay.pt

Telefone: 291 707 700