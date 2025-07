Blitz. A clientela implorou, a lendária pizza de figo voltou

O sol descia lento por detrás das palmeiras, o céu erradiava cor de laranja. Um helicóptero vindo da praia passou a sobrevoar a Avenida General Humberto Delgado. Estamos na Costa da Caparica ou no Miami Vice? Foi numa das tardes mais quentes do ano que a equipa da Must visitou este cantinho cool e descomplicado na margem sul. É a Blitz Pizza & Deli e o ambiente propício a uma noite bem passada foi, ainda assim, suplantado pelos pratos que nos chegaram à mesa.

A esplanada ampla e vibrante dá vontade de ficar tarde fora Foto: DR

A 8 de junho, anunciaram nas redes sociais o regresso de uma pizza que já é lendária entre a clientela. "Pediram tantas vezes que sentimo-nos, literalmente, um pouco emotivos", alertavam. Um dos favoritos do público, a Summer Break está de volta à carta. Mozzarella, queijo de cabra, bacon guanciale, figos, pecorino romano, óleo de folha de figo e mel. E sim, é tão deliciosa como soa, gulosa, salgada e doce, uma massa leve e suculenta, devorada à mão compulsivamente e sem rodeios.

A Pizza de Salame, com mel de habanero, é a best-seller deste forno Foto: DR

Para partilhar, a Burrata Straciatella regada em azeite vinha fresca e acompanhada por pão (€8). E, porque o espaço não se faz só de pizzas — afinal, o próprio nome apresenta a Blitz como um deli — pedimos a sanduíche de almôndegas (€10), uma de duas da sua categoria no menu. Cortada ao meio, embrulhada em papel, a carne picada vinha abraçada por um pão flat leve, feito na casa, com mozzarella, molho de marinara, queijo grana padano e alface romana. Suculenta e irresistível.

Há duas sanduíches no menu: almôndegas ou vegan Foto: DR

Na carta de bebidas não faltam vinhos, mais de 25, entre opções modernas do Douro, Pet Net e vinhos laranja, tanto de Portugal como lá de fora. Veio uma cidra orgânica Maeloc (€5) — "não é tão doce como a Bandida do Pomar", avisou a funcionária. Não faz mal, preferimos assim. Também não há Coca-Cola, mas a alternativa é muito satisfatória, uma Why Not com sabor de "cola" (€3), refrigerante orgânico e artesanal.

São mais de 25 os vinhos prontos para provar na Blitz Foto: DR

Fecharam durante algumas semanas para renovações e reabriram recentemente com um espaço mais amplo e funcional, a que juntaram o conceito de deli e vinhos. A Blitz foi fundada em 2023 por Anna e David Liptay, casal húngaro que se apaixonou por Portugal e por cá resolveu ficar. Neste que será o terceiro verão da Blitz, estreiam a componente deli com sanduíches ready to go, takeaway de pizzas e o bolo do dia. Quando passámos por lá, era uma tarte com base de bolacha, creme de chocolate branco com pistáchio por cima, óleo de amêndoa e folha de figo.

Os húngaros Anna e David Liptay fundaram a Blitz há 2 anos

Este domingo, 6 de julho, celebram o segundo aniversário da Blitz com o evento pop-up "David & Marin’s Delicious Kebab", com Marin Colomés (chef de cozinha e um dos fundadores do restaurante Alfredo) ao lado de David, co-fundador. Os kebabs são artesanais, feitos com pão flat caseiro, molhos originais, misturas de especiarias exclusivas e carne assada num grelhador vertical autêntico. A música estará a cargo de Marc Le Rohellec, aka DJ Chef, Fukn Flip e Seb.