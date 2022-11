Las Dos Manos: o novo restaurante do chef Kiko Martins

Assim que nos aproximamos do número 59 daquela rua, uma placa onde se pode ler "Mexico meets Japan", confirmamos as expetativas criadas: não se trata de um restaurante mexicano, mas também não é um japonês como vulgarmente o entendemos. Além da placa, os tons convidativos que pintam a fachada, algures entre o verde e o azul turquesa, transportam-nos para outras paragens. Entramos e as dúvidas dissipam-se: aos catos e azulejos turquesa unem-se, ao fundo na parede, as imagens de Frida Khalo e de uma gueixa japonesa, frente a frente, tornando evidente que o que por ali vamos encontrar — e provar — vai muito além do óbvio.

Chef Kiko Martins no restaurante Las Dos Manos Foto: Francisco Rivotti

A conversa desenlaça-se enquanto brindamos com uma Sakurita (tequila Reposado, triple sec e yuzu). "Eu nunca fui muito de fusões", afirma Kiko Martins. Conta que o primeiro pensamento que teve quando a ideia do restaurante lhe foi surgindo — ênfase no "foi surgindo" porque, tal como afiança, a ideia não nasceu subitamente — foi: "Isto é ridículo, talvez seja a ideia mais parva que eu tive na vida". Assim, levou-a para a almofada, dormiu sobre o assunto e não a partilhou com ninguém: "Tive algum medo das reações (risos)".

Interior do restaurante Las Dos Manos Foto: Francisco Rivotti

Numa primeira fase, a ideia daquele restaurante era ser um mexicano que se destacasse por ter matéria-prima muito boa, high level, tal como assegura o chef. O toque japonês manifestou-se depois: "Após alguns testes — não sei se foi na [elaboração da] tostada ou nos aguachiles — comecei a perceber que [esta fusão] se tratava de uma cozinha que ficava muito bem e que [a gastronomia mexicana] ganhava alguma elegância e nobreza com ingredientes e técnicas japonesas". Para os cerca de trinta pratos que a carta exibe, foram feitos 150 testes. "A meio dos testes comecei a delinear o conceito: uma cozinha mexicana com um toque japonês".

Interior do restaurante Las Dos Manos Foto: Francisco Rivotti

O menu abre com os tacos, são quatro opções onde o clássico al pastor de secretos de porco preto e ananás (€7,30) encabeça a lista. "Temos o nosso espeto com barriga e secretos de porco preto e fazemos como se faz no México", explica Kiko Martins. Há ainda o de pato confitado e laranja (€8,20); o de tempura de camarão black tiger (a tempura a remeter ao Japão) com panko e maracujá (€8,40) e o de rabo de boi "12 horas" e ovo de codorniz (€9,30).

Taco Rabo de Boi "12 horas" e Ovo de Codorniz (€9,30) Foto: Francisco Rivotti

Seguem-se os aguachiles "prato muito fresco e aromático, basicamente é um primo do ceviche peruano, onde introduzimos alguns produtos e técnicas japonesas", explica o chef. São seis opções: salmão braseado com abacaxi e yuzu (€21,80); tataki de lombo de atum e edamame (€23,70); sashimi de lírio e gamba do Algarve (€22,40); lula e polvo (€22,60); sashimi de vieira e maracujá (€23,90); carabineiro e aipo (€38,30).

Aguachile de Tataki de Lombo de Atum e Edamame (€23,70) Foto: Francisco Rivotti

Nas tostadas as hostes abrem com: tártaro de salmão e gamba do Algarve (€8,40). Segue-se o sashimi de lírio com abacate e ponzu (€9,70); tártaro de novilho com gema de ovo (€8,80), e barriga de atum (€14,30). Já no que respeita às quesadillas, são duas as opções de autor: chouriço bellota, feijão preto e cheddar (€9,80) ou a tempura de camarão mozzarella e aioli (€10,30).

Tostada de Tártaro de Novilho com Gema de OVO BT (€8,80) Foto: Francisco Rivotti

A fechar o menu faz-se o devido elogio à carne, onde o Japão volta a estar em destaque: tonkatsu de barriga de leitão e arroz yakimeshi (€29,80); tonkatsu de rabo de boi confitado e arroz yakimeshi (€31,60); yakitori de picanha (280g/€32,70). E o mais especial: yakitori de kobe (250g/€167,80).

Yakitori de Picanha (280g/€32,70) Foto: Francisco Rivotti

Passemos às bebidas. À entrada do novo restaurante, com 37 lugares — 16 dos quais em duas barras com oito lugares cada —, existe um bar de cocktails onde, além da já mencionada Sakurita (€13,60), uma belíssima versão da margarita mexicana, se juntam a Classic Margarita (tequila blanco, triple sec e lima, €12,90) e o Las Dos Manos Sour (tequila blanco, triple cec e clara de ovo, €13,80). Nas opções sem álcool surge o Coconut Passion (ananás, coco, lima e frutos vermelhos, €11,30). Onde se celebra o México não poderia faltar a Tequila & Mezcal: nas tequilas o Cazcabel Blanco e Patron Silver (€5,20 e €7,30); no Mezcal, o Ojo de Tigre e o Meteoro Joven (€5,40 e €7,60).

Aguachile de Sashimi de Vieira e Maracujá (€23,90) Foto: Francisco Rivotti

A encerrar esta simultaneamente distante e deliciosa viagem entre o México e o Japão estão as três sobremesas: churros com doce de leite, milho, granizado de lima e tequila (€8,60); chocolate picante (€9,40) e flan de três leites com gelado de goiaba (€8,80).

As opções podem ser feitas à carta ou optando pela degustação Las Dos Manos: cinco pratos e uma sobremesa, €66,70 (por pessoa).

Quesadilla de Tempura de Camarão Mozzarella e Aioli (€10,30) Foto: Francisco Rivotti

Afinal, confirmou-se. A intuição de Kiko Martins estava certa. "A ideia disparatada até faz algum sentido". E concluiu: "estou muito contente, foi tudo feito com muito tempo, carinho e dedicação. Sinto que está tudo muito afinadinho". Não poderíamos concordar mais.

Onde? Rua S. Pedro de Alcântara 59, Lisboa. Quando? Todos os dias, das 12h às 23h30.