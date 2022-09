Arrebita Idanha Bio. Fine dining e rock no festival gastronómico da Beira Baixa

Um dos mais aguardados festivais gastronómicos de Portugal está de volta com uma terceira edição recheada de petiscos e bons convívios no fim de semana de 1 e 2 de outubro. Este ano, o Arrebita Idanha Bio alia um novo componente à cozinha - a música - sem esquecer a comitiva de mais de vinte chefs e o mercado de produtores que regressam uma vez mais às aldeias de Penha Garcia e Idanha-a-Velha. Trata-se do festival ideal para quem gosta de comer bem, para quem deseja ser mais amigo do ambiente ou, simplesmente, para aqueles que procuram um programa fora do comum.

O primeiro dia é na aldeia de Penha Garcia Foto: Gonçalo Vilaverde

A grande novidade desta edição acontece com a Blues & Fire Party, uma "verdadeira celebração de música e gastronomia". O rock 'n roll e blues de Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), e Ray, projeto homónimo do músico Luís Raimundo, o "pairing" perfeito para provar as iguarias do famoso chef Ljubomir Stanisic, um dos chefs convidados.



Tudo isto em redor de uma fogueira no centro histórico de Idanha-a-Velha, com início marcado para as 18h30 de domingo. É a primeira vez que Ljubomir Stanisic e Paulo Furtado se juntam depois da série Pela Estrada Fora, que levou os dois, a par de Nuno Faria, a conhecer a cultura e pratos típicos de Portugal regional.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Arrebita Portugal (@arrebitaportugal)

Os chefs David Jesus (do restaurante Seiva em Leça da Palmeira), Gil Fernandes (do cascalense Fortaleza do Guincho, premiado com estrela Michelin), Shay Ola (do Queimado na Costa da Caparica), Guilherme Sousa (do lisboeta Terroir) e Miguel Castro e Silva são os chefs que farão parte da da equipa do primeiro dia do evento e que irão cozinhar no Parque Icnonlógico de Penha Garcia. As promessas passam também por uma sopa de grão feita por um residente da terra, o senhor Domingos, com a atuação das adufeiras de Penha Garcia e com DJ ao longo da tarde.

Cada prato terá o preço fixo de €6 Foto: Gonçalo Vilaverde

A 2 de outubro a festa continua com mais uma dezena de chefs, entre os quais destacamos Vincent Farges (do Epur em Lisboa, vencedor de uma estrela Michelin), André Cruz (do Feitoria, também em Lisboa e com uma estrela Michelin), João Correia (do restaurante Dois Petiscos em Santarém), Arnaldo Azevedo (do portuense Vila Foz, com uma estrela Michelin) e Luís Brito (do A Ver Tavira, também com estrela Michelin.

Já o segundo dia acontece na aldeia de Idanha-a-Velha Foto: Gonçalo Vilaverde

Neste dia, haverá Mercado de Produtores da Bio-Região de Idanha-a-Nova, além de entretenimento a cargo de artistas locais. A entrada é gratuita em ambos os dias e todos os pratos terão o preço único de €6. O cardápio pode ser consultado aqui.

O mercado de produtores acontece no dia 2 de outubro, domingo Foto: Gonçalo Vilaverde

Onde? Dia 1, sábado, o evento acontece na aldeia de Penha Garcia e no dia 2, domingo, na aldeia de Idanha-a-Velha. Quando? Das 12h30 às 18h30.