Vinhos para comemorar o fim de semana de São Martinho

O produtor António Lança apresentou um tinto feito exclusivamente de Tinta Miúda, uma casta improvável na Vidigueira. Normalmente é usada em lotes, mas na herdade, após várias vindimas em que ficaram sempre surpreendidos pela qualidade, decidiram apostar e engarrafar. A vindima foi manual e o desengace total. Fermentou em lagares de inox e estagiou em barricas de carvalho francês durante 12 meses. €23

Quinta Dona Matilde Porto Colheita 2013

Produzido a partir de uvas colhidas nas vinhas de baixa altitude da quinta. Os primeiros três anos em tonéis de carvalho e os seguintes em pipas de 600 litros. Envelhece pelo menos sete anos. A casa refere que o conceito é novo, pouco comum num tawny, aproximando-se das características de um LBV. Segundo engarrafamento em outubro de 2022 de cerca de 1200 garrafas. €36

Meandro do Vale Meão

Mark Squires da empresa Robert Parker disse que a este vinho, ainda que de uma colheita difícil, não lhe falta nada, atribuindo-lhe 90 pontos. A quinta do Vale Meão produziu este tinto com a castas Touriga Nacional (50%), Touriga Franca (35 %), Tinta Roriz (10%), Tinta Barroca (4%) e Alicante Bouschet (1%). Após o esmagamento as uvas passam por um choque térmico seguido de pisa a pé. As castas são vinificadas separadamente. Estagiou em barricas de 225 litros de carvalho francês. €13,50

Herdade Monte Branco 2019 Tinto

Um vinho produzido numa propriedade familiar de 200 hectares no Alentejo, dos quais cerca de 54 são de vinha. Destaque para as condições únicas para a produção de vinhos, sob restritas regras de proteção ambiental. Feito a partir das castas Touriga Franca (75%) Alicante Bouschet (15%) e Syrah (10%), fermentou durante sete dias em cuba e estagiou em barricas novas de 500 litros durante 12 meses. €28

Alice Reserva Tinto

O produtor de vinhos do Porto e do Douro, Vieira de Sousa, apresenta a nova colheita de 2021 (oitava edição deste DOC Douro) com enologia de Luísa Borges. Resulta de um blend de castas onde se destacam a Touriga Nacional, a Touriga Francesa, a Tinta Roriz e a Tinta Barroca, entre outras. A fermentação alcoólica decorreu de forma espontânea, em cubas de inox e estagiou em barricas de carvalho francês usadas durante oito meses. €9,80

Dom Pérignon Rosé Vintage 2008

É a segunda vez que a marca se une com a artista Lady Gaga para criar um champanhe depois de parcerias com artistas como Jeff Koons, Bjork, Lenny Kravitz ou David Lynch. Os responsáveis referem um diálogo de frescura e maturidade, sombras e luz. A casa refere ainda que no palato se sente uma base acídica que é a assinatura deste vintage feito da casta Pinot. A edição limitada resulta da parceria anunciada no ano passado. €475