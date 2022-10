Receita. Omoleta de camarão à Lucky Cat por Gordon Ramsay

2 culheres de sopa de molho de peixe;

2 c. de sopa de sumo de lima;

1 c. de sopa de açúcar fino;

4 ovos;

1 c. de sopa cheia de farinha de milho;

Talos de coentros reservados (ver abaixo);

100g de camarão, fresco ou congelado, cozido e sem casca;

4 c. de sopa de óleo de amendoim ou de óleo vegetal;

Sal marinho.

1 punhado pequeno de folhas de coentros, de endro e de hortelã. Reserve os talos dos coentros e pique-os;

1 c. de sopa de cebola frita crocante;

½ malagueta vermelha finamente laminada, sem sementes, se preferir um travo mais suave;

Óleo de malagueta, para rega.

Omeleta de camarão à Lucky Cat Foto: D.R

Livro de receitas 'Ramsey em 10 minutos', de Gordon Ramsey (Porto Editora) Foto: D.R

duas pessoas1. Coloque o molho de peixe, o sumo de lima e o açúcar numa tigela e adicione 1 colher de sopa de água;2. Parta os ovos para outra tigela, adicione a farinha de milho, os talos de coentros e a mistura do molho de peixe. Bata tudo até estar bem ligado e homogéneo;3. Adicione o camarão, envolvendo-o na mistura;4. Coloque uma frigideira antiaderente pequena em lume médio e adicione o óleo de amendoim. Quando estiver bem quente, verta a mistura de ovo e deixe cozinhar durante 30 a 60 segundos, até aumentar de volume e começar a dourar. Com a ajuda de um prato ou de uma tábua, vire a omeleta e deixe cozinhar durante mais 30 segundos;5. Dobre a omeleta e faça-a deslizar para um prato. Decore com as folhas de coentros, de endro e de hortelã, a cebola crocante e a malagueta vermelha, e regue com um fio de óleo de malagueta.