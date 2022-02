O novo hotel de luxo que fica dentro de uma estação ferroviária em Lisboa

Recentemente renovada, a Estação Ferroviária de Santa Apolónia abre as suas portas já esta semana, no dia 7 de fevereiro, não como uma estação de comboios, mas como um resort de cinco estrelas. Passar férias no The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel é o equivalente

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...