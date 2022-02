As 10 cidades com melhor qualidade de vida do mundo

Mudar de casa não é fácil. Há uma série de tarefas a riscar da lista e decisões a tomar, sendo a mais importante de todas o local da nossa nova casa. De preferência, há que escolher um com uma rede de transportes satisfatória, bom serviço nacional de saúde, crime praticamente inexistente, poluição reduzida, etc. Ótima qualidade de vida no geral. A fim de descobrir os melhores "lares", o site britânico Lenstore analisou 48 cidades de diferentes países, comparando parâmetros como o nível de obesidade, a esperança média de vida, a qualidade da água e do ar, os preços, a média anual de horas de trabalho, entre outros.

Viena, Áustria Foto: erasmusu.com

Curiosamente ou não, a cidade vencedora é Viena, na Áustria – cultura diversa, bastante sol ao longo do ano e produtos a preços acessíveis. Viena é seguida do Dubai, com uma taxa de felicidade de 6.5/10, sol até se fartar e quase duas mil atividades ao ar livre. Em terceiro lugar temos Copenhaga, na Dinamarca. É uma das cidades com menos horas de trabalho anuais, cerca de 26 horas semanais, e tem níveis de poluição reduzidos (21,96/100). Seguem-se Frankfurt, na Alemanha, Amesterdão, na Holanda, e Helsínquia, na Finlândia.

No fim da lista encontramos a cidade alemã de Berlim, com uma esperança média de vida de 81 anos, e Estocolmo, a capital da Suécia, com uma esperança média de 82 anos. A única cidade asiática presente na lista é Fukuoka, no Japão – tem a segunda taxa de obesidade mais baixa do mundo, a 4,3%. Em último, mas ainda assim um bom sítio para viver, está Genebra, na Suíça – ideal para quem aprecia dias solarengos e tem um poder de compra considerável.