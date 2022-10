Oktober Festa. Mais de 40 tipos de cerveja e música para conhecer em Marvila

Outubro é sinónimo de Okotberfest, um festival de cerveja com origem em Munique, Alemanha, mas celebrado um pouco por todo o mundo, e Portugal não é exceção. Com mais de 200 anos de história, a festa que nasceu com o casamento de um príncipe alemão, em 1810, é hoje um dos eventos mais esperados do outono, com boa cerveja, boa comida e boa música à mesa. Em Marvila, o Oktober Festa está de regresso durante o fim-de-semana de 15 e 16 de outubro com uma programação digna da realeza.



A quinta edição, como sempre organizada pelo Lisbon Beer Department, composto pelas quatro cervejeiras artesanais da zona (Dois Corvos, Lince, Musa e Oitava Colina) terá à disposição dos visitantes mais de 40 cervejas on tap, com especial destaque para a IPA ZUMBA na Caneca e a IPA na Caneca Zumba, criadas exclusivamente para a ocasião. Ambas utilizam a mesma base de cereal, mas foram perfumadas com lúpulos distintos, responsáveis pelo sabor das mesmas. Enquanto a primeira contém simcoe, centennial e cascade, a segunda contém columbus, cascade e idaho 7 (lúpulo amargor) e talus, sabro e HBC 735 (lúpulo Dry Hop).

A par das bebidas, o festival terá concertos e DJ’s ao vivo - música para todos os gostos - entre as 13h da tarde e as 3h da manhã nos eixos Capitão Leitão, Vale Formoso e Avenida Infante D. Henrique. No sábado, 15, o palco será de Clementine, Três por cento, OCENPSIEA e Unsafe Space Garden, sem esquecer os DJ Quesadilla, Medusa, o trio Benjamim, Pernadas e João Vaz Silva ou o DJ Izzy. No domingo, 16, o alinhamento é similar, com as melodias de Catarina Branco, Iolanda e João Brito Trio, e "artistas eletrónicos" como A Boy Named Sue e Samuel Úria.