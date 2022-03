Lisbon Insiders: o melhor da gastronomia da cidade num só guia

Começou tudo com uma página de Instagram, pensada por Stéphanie Pons Picard, e era apenas um hobbie: destacar o melhor da gastronomia nacional. Mais tarde, e unidas pelo gosto pela restauração, foi com Inês Matos Andrade que pensou a primeira edição do Lisbon Insiders, que conta agora com uma página de Instagram, um site, um guia impresso e uma cerimónia de entrega de prémios anual.



O objetivo é dar visibilidade a pequenos negócios gastronómicos e de hotelaria, destacando espaços modernos, carismáticos e diversificados. A entrega de prémios deste ano, apresentado por Joana Barrios, decorreu na La Distillerie, e contou com mais de 400 pessoas.

Lisbon Insiders: o evento. Foto: DR

O guia de 150 páginas foi lançado nesse mesmo dia, dia 21 de março, e estará à venda em locais selecionados com um custo de €19,95. Inclui 60 espaços escolhidos por um júri, entre restaurantes, hóteis, rooftops e bares de vinho natural. O guia opta pela diversidade, não inclui opções fine dining ou de estrelas Michelin, por outro lado, dá oportunidade a pequenos e médios negócios.

Além de Stephanie e Inês, o júri é composto por Diogo Lopes, Juliana Cavalcant, Lauriane Gepner, Duarte Lebre de Freitas e Emma Campus. Durante um mês, o júri visitou os 60 espaços de forma independente, preenchendo uma grelha de critérios dividida por pontuações. No final, as pontuações foram analisadas e os prémios decididos. Nove dos vencedores levaram para os seus restaurantes prémios únicos e especiais de Paulo Tuna e do artesão Miguel Neto. Para além disso, todos os vitoriosos estão identificados num guia por um selo Lisbon Insiders.

O evento foi um reencontro de vários intervenientes da restauração e da hotelaria da cidade, onde cada parceiro foi escolhido propositadamente, dando prioridade a projetos de pequena escala. Destacam-se a Cerveja Musa, a Queijaria Maitre Renard, Neptun Pearl, Dede’s, byKoji entre outros.

Veja aqui a lista de todos os vencedores:





Melhor Português Moderno- Cacué

Melhor Chef- Alana Mostachio, do VDB Bistronomie

Melhor Rooftop- Javá

Novidade do Ano- Ofício

Crush do Ano- Prado Mercearia

Melhor para Gordices- Musa da Bica

Melhor Quarto de Hotel- Santa Clara 1728

Melhor Padaria- Isco

Must Go do Ano- Essencial

Melhor Restaurante Pequeno- Âmago

Prémio Little Insiders- Ruvida

Melhor Bar de Vinhos Naturais- Comida Independente