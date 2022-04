Cais da Pedra renova carta com iguarias de Henrique Sá Pessoa

Escondido entre os grandes armazéns de aspeto industrial à beira do rio encontramos o restaurante Cais da Pedra, ponto de encontro dos pratos mais apreciados da gastronomia portuguesa e dos cocktails com o design mais criativo. Para celebrar o nono aniversário da abertura do estabelecimento, foi pensada uma nova carta com as criações mais icónicas do chef Henrique Sá Pessoa, galardoado com duas estrelas Michelin pelo Alma, que foi acompanhada por um aprimoramento da decoração interior.

Restaurante Cais da Pedra Foto: Cais da Pedra

Decoração pontuada por verdes e azuis Foto: Cais da Pedra

Visto de fora, o restaurante passa despercebido. Os mais despistados poderão nem reparar nele, cuja única identificação são as palavras "Cais da Pedra" na parede junto à porta de entrada. Contudo, uma vez lá dentro somos recebidos por simpáticos empregados, uma sala de amplas dimensões e um belo teto alto. Como se situa junto ao rio, as cores verde e azul predominam a decoração "cosmopolita-industrial" e fresca, quase a cheirar a verão. A parede que divide a sala da esplanada não é de tijolo, mas sim de vidro, de modo a que qualquer cliente possa usufruir da idílica vista para o Tejo e margem sul.

Restaurante Cais da Pedra Foto: Cais da Pedra

Esplanada Foto: Cais da Pedra

Bar e garrafeira Foto: Cais da Pedra

A ementa renovada oferece opções para todas as papilas gustativas e dietas variadas, que percorrem algumas das principais influências na cozinha do chef, de Portugal a Ásia.

Chef Henrique Sá Pessoa Foto: Cais da Pedra

A nova carta arranca com uma secção de petiscos onde temos uma novidade, a saladinha de polvo com tomate e coentros (€11,50). Na oferta de saladas, o Cais da Pedra tem agora a salada de legumes grelhados com queijo de cabra e azeite de tomilho (€14), que também serve como ótimo acompanhamento, e o couscous com requeijão de seia e cenouras glaceadas (€10,50). Como novidades nas opções de peixe há robalo com arroz de amêijoas à bulhão pato (€20,50) e o lombo de bacalhau confitado com puré de grão e tomate confit (€18,50), duas refeições ótimas que saberão ainda melhor nos dias mais frios do ano.

Couscous com requeijão de seia e cenouras glaceadas Foto: Cais da Pedra

Robalo com arroz de amêijoas à bulhão pato Foto: Cais da Pedra

Nas opções de carne estreia-se o leitão confitado com puré de grelos e molho de pimenta (€19,50) e ainda o magret de pato com puré de aipo, couve e bacon (€19,50). Quem segue uma dieta vegetariana poderá escolher entre o saboroso caril de legumes (€16) e o tradicional arroz de tomate confitado com beringela, rúcula e parmesão (€14,50). No que toca a sobremesas, a estrela é a espuma de pudim flan, servida com gelado de pinhão e bolacha salgada (5,50), uma iguaria de comer e chorar por mais.

Leitão confitado com puré de grelos e molho de pimenta Foto: Cais da Pedra

Espuma de pudim flan, servida com gelado de pinhão e bolacha salgada Foto: Cais da Pedra

Onde? Avenida Infante Dom Henrique, Armazém B - Loja 9, Lisboa Quando? Entre as 12h e as 00h, de segunda-feira a domingo. Reservas 218 871 651 ou através do site.