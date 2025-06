Village Underground recebe festival de música e vinho

Organizado pela Quinta da Corrieira, a produtora do Vinho de Carcavelos também responsável pela curadoria do Corrieira Wine Club, a quarta edição do festival Grapes & Grooves vai começar. Nos dias 7 e 8 de junho, o Village Underground Lisboa volta ser casa para este evento dedicado ao vinho, música e comida, o melhor do verão.

No Grapes & Grooves poderá encontrar vinhos de excelência a preços acessíveis, servidos diretamente pelos produtores. Entre os rótulos presentes, destacam-se nomes como Alvaianas, Quinta da Murta, Howard’s Folly, Quinta dos Termos e o vinho da casa, Juntos. Para além desta seleção criteriosa de pequenos produtores portugueses, o fim de semana conta também com uma programação musical de peso e muita animação. A programação vai desde jazz aos sons mais quentes de vários artistas vindos do Brasil e Cabo Verde, passando pelos DJ sets.

Programação musical, no Grapes & Grooves. Foto: DR

Nestes dois dias, para os que quiserem ir além da degustação, poderão também participar em atividades e workshops protagonizados pela Plansel Wine School, com propostas para os mais apaixonados por vinho. Relativamente à área gastronómica, o festival leva-nos numa viagem a diversos continentes. O que poderemos encontrar serão pratos sazonais com toque global, da Salta; cozinha mexicana e sul-americana, do Contra; muita intensidade aromática, com a CocoNing Thai Food; empanadas artesanais do Maxi e os brigadeiros da Brigadeirando. A estrela de domingo será o Jazz Brunch, uma experiência com lugares limitados e um menu exclusivo.

Cartaz do Jazz Brunch Foto: DR

Os mais pequenos não precisam de ficar de fora e podem vir igualmente ao Grapes & Grooves, onde uma zona infantil com monitores, atividades e um insuflável estará aberta para receber todas as crianças. "Grapes & Grooves é o início do verão — onde encontramos vinhos incríveis, descobrimos pequenos produtores, experimentamos pratos diferentes e passamos o dia a comer, beber e ouvir música boa. Um lugar para todos. Até as crianças têm um espaço só para elas, então não há com o que se preocupar", explica-nos Lara Svensson, da Corrieira.

Edição passada do festival Grapes & Grooves. Foto: Corrieira

O Village Underground Lisboa é uma vila cultural criativa onde os artistas podem mostrar o seu trabalho e os visitantes podem desfrutar de uma experiências de lazer alternativa. Criado inicialmente em Londres, em 2007, o conceito foi trazido para Portugal apenas sete anos depois. Hoje é um ponto de encontro noturno, um símbolo da arquitetura lisboeta e foi até nomeado pela Forbes como um dos quatro coworkings mais inovadores do mundo. Este ano volta a ser casa de mais uma edição do festival Grapes & Grooves.

Festival Grapes & Grooves Foto: Corrieira

Os bilhetes para este fim de semana podem já ser adquiridos em corrieira.com, com preços que vão dos €12, para um dia, aos €20 para os dois. Ou então, à porta do festival, pelos valores de €15 e €25, respetivamente. Já para as crianças até aos 12 anos a entrada é gratuita. Este bilhete dará acesso a toda a programação, enquanto as comidas e bebidas terão de ser adquiridas à parte.