Village by BOA. O novo hotel do centro do Porto

Numa cidade tão dinâmica como o Porto, na qual centenas de pessoas caminham a toda a hora pelas suas ruas, um espaço tão tranquilo como o Village by Boa parece quase uma miragem.

A cinco minutos a pé da estação de metro da Trindade e a pouco mais da Avenida dos Aliados ou do Mercado do Bolhão (dois pontos fortes ao nível da atração turística) onde antes estava situado o histórico Bairro do Silva, nasceu, há cerca de um ano, um aparthotel que quer ser visto não apenas como um local para passar uns dias longe do mundo real, mas onde as pessoas se sintam em casa.

Exatamente por isso, dispensou o check-in físico, à entrada, e trocou-o por um processo digital, que os hóspedes podem (e devem) fazer antes da sua chegada, recebendo um código de seis dígitos para introduzir na porta. Deste modo, o caos habitual de revirar as carteiras e as malas à procura dos documentos necessários é eliminado e o acesso ao apartamento facilitado. No fundo, ganha a liberdade e autonomia que teria ao chegar ao seu lar.

Contudo, ainda que esta ideia tenha sido posta em marcha de forma a simplificar procedimentos, para alguns pode tornar-se uma dor de cabeça. Para os menos dados à tecnologia, o Village by Boa ajuda-os no check-in, fazendo-o no local, e disponibiliza umas tags que funcionam como os clássicos cartões contactless nos hotéis.

Já dentro do apartamento, a sensação de estar em casa continua a ser recriada. Os espaços estão equipados com máquina de lavar loiça e de café, jarro de ferver água, placa de vitrocerâmica e forno, além de tudo o que possa precisar para cozinhar e comer aí: panelas, tábua de corte, facas, pratos ou copos. Também os básicos para dar vida a uma qualquer refeição, como sal, pimenta e azeite, estão na bancada, prontos a ser utilizados.

Isto significa que não existem desculpas para não ir, por exemplo, ao tradicional Bolhão e escolher os legumes ou o peixe mais frescos para o almoço ou jantar. Porém, bem sabemos que a última coisa que passa pela cabeça de alguém nas férias é cozinhar. Sabemo-lo nós e o próprio hotel. Por isso, este desenvolveu uma aplicação que não só facilita a comunicação entre a equipa e os hóspedes, como dá sugestões de restaurantes ou passeios para conhecer melhor os arredores.

Mas este não é o único serviço que o aproxima da categoria de hotel e afasta-o da de casa. Como Mickael Passos, General Manager, sublinha, em conversa com a Máxima, a "fronteira entre um hotel e um apartamento é muito ténue". Prova disso é a existência de uma equipa de concierge disponível para auxiliar os hóspedes com quaisquer necessidades, além de serviço de limpeza diário e de pequeno-almoço. Tendo em conta que não existe um restaurante no espaço, a primeira refeição do dia chega ao quarto, a partir das 7h30, numa cesta composta por pão, panquecas, sumo de laranja, leite ou bebida vegetal (consoante escolha a opção normal ou vegan) e fruta.

Num antigo bairro histórico

Não é por acaso que cada porta do Village by Boa esconde uma pequena casa por trás. Afinal, no final do século XIX, estabelecera-se aí o Bairro do Silva, uma "ilha" histórica no coração da cidade. A volumetria e aspeto exterior desses tempos foi mantida e, por isso, as famílias que lá viveram reconheceriam facilmente o bairro como era. Contudo, os interiores estão bastante diferentes, não só pela questão da decoração, como pela própria estrutura. Mickael recorda que nenhum dos apartamentos tinha casas de banho no interior. Havia apenas fora deles, comum a quem lá vivia. Por isso, "foi feita uma grande obra de restauração", ainda que tenham procurado "respeitar ao máximo a identidade da própria ilha", esclarece o general manager.

As histórias ainda são contadas pelas paredes e os corredores estreitos entre os apartamentos, traço característico do bairro. Porém, novas histórias fazem-se no hotel, ora nos "quartos" decorados apenas com mobiliário produzido no norte do país, desenhado em especial para o Village, ora no The Space, uma sala pensada para todo o tipo de eventos, desde baby showers, reuniões, apresentações de marca, degustações de vinho, um jantar mais volante ou um show cooking.

"Transformámos a nossa penthouse com 130 metros quadrados numa sala de eventos", declara Mickael Passos, enquanto nos mostra um espaço amplo, repleto de sofás e uma mesa estilo "table chef", para os showcookings que por lá passam. "Tudo pode ser adaptado consoante o pretendido pelo cliente", explica. Situado no último piso, tem uma vista incrível para a cidade e para o próprio hotel, que nasceu pelas mãos de Lior Zach e George Vinter, fundadores do grupo Boa Hotels.

Este é o primeiro - e, para já, único - local desenvolvido pelos dois israelitas, com atual morada em Portugal. Porém, os planos de expansão estão prontos a sair da gaveta. Os proprietários pretendem colocar mais algumas bandeiras da Boa pelo país e, depois, conquistar os mercados espanhol e grego.

Até lá, pode reservar uma estadia no Village, no Porto, diretamente no site do hotel ou em plataformas como a Booking. Tem desde duplex a estúdio ou apartamentos, com áreas que vão dos 30m2 aos 85m2, com um ou dois quartos, à disposição.