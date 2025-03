Américain. O novo bar do Porto quer levá-lo numa viagem até aos “loucos anos 20”

Para tristeza de muitos, a tão sonhada máquina do tempo parece ainda estar longe de existir fora das páginas dos mais irreverentes livros de ficção científica ou das ambiciosas produções de Hollywood. Por sorte, se visitar o Le Monumental Palace, que em 2018 se tornou no primeiro hotel da Maison Albar a abrir na Península Ibérica, não precisa de qualquer engenhoca complexa para embarcar numa viagem aos anos 20 do século passado — década da construção deste edifício histórico no coração do Porto. Para tal, basta dirigir-se ao Bar Américain, cuja renovação do conceito o transformou numa homenagem a essa época de euforia, liberdade, transgressão, modernidade e emancipação que sucedeu os anos manchados pela guerra.

Bar Américain Foto: João Bizarro

Curiosamente, a mais recente aposta da cadeia francesa é fruto de um acaso feliz. Em 2016, ao derrubar uma parede durante as obras que antecederam a abertura da unidade hoteleira de cinco estrelas, foi encontrado um bar clandestino escondido numa sala secreta. Esta descoberta viria a servir de base a Tiago Oliveira, head of mixology, e à sua equipa, que fica completa com Francisco Soares, Pritam Gurung, Bilal Lel Zain e Om Kumar Mainali, na preparação de vários cocktails responsáveis por contar a história de um período onde a ousadia e a rebeldia estavam na ordem do dia.

Tiago Oliveira e a sua equipa Foto: João Bizarro

Da efervescência dos speakeasies — sítios à margem da sociedade, praticamente escondidos, que nascem como resposta à Lei Seca, pensada para proibir a produção, transporte e comércio de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos — ao glamour da Art Déco, às destemidas flappers e ao ritmo vibrante do jazz e do swing, tudo serviu de inspiração na hora de desenvolver o menu.

"A imponência do nosso edifício e a decoração do hotel já nos indicavam o caminho a seguir, mas o facto de ali mesmo ter existido um speakeasy tinha de ser o mote para dar esta nova vida ao Bar Américain. Queremos que as pessoas venham passar bons momentos, beber um cocktail, comer alguma coisa e sentir o espaço, enriquecido pela música ao vivo, que nos envolve num ambiente sofisticado e, simultaneamente, descontraído. Este convida o público em geral a fazer uma pequena viagem no tempo e a desfrutar de um trabalho rigoroso e criativo disponível na nova carta, que pretende fazer do Bar Américain uma referência no mundo dos cocktails", afirma Tiago Oliveira, cujo percurso inclui passagens pelo Mahiki, MNKY HSE, Merchant House, Angel's Share e Enoteca 1756, locais de referência em Londres e no Porto.

Tiago Oliveira Foto: João Bizarro

Os sabores e aromas de uma aventura sensorial

Clássicos que nunca saem de moda e criações originais — preparadas com bebidas espirituosas de primeira qualidade, bitters aromáticos, sabores e aromas subtis que se complementam para uma experiência fora do comum — são as propostas da casa. De aperitivos a cervejas, licores, brandies, conhaques, gins, runs, cachaças, tequilas, mescais, vodkas e whiskies, com os quais os mixologistas exploram as diferentes facetas da coquetelaria, há cerca de 200 referências disponíveis na garrafeira.

Bar Américain Foto: João Bizarro

Ao consultar a carta, que se assemelha a um livro de vários capítulos, saltam logo à vista cocktails de autor como o Flapper (16,5€). Para um equilíbrio entre o doce e o ácido, que procura refletir o espírito das mulheres pioneiras que lhe dão nome, a equipa utilizou sumo de arando, melaço caseiro de romã, sumo de limão, puré de líchia e alecrim. Já o Empire (15€), feito com infusão de vodka e lima, xarope caseiro de puré de banana, puré de maracujá, soda e sumo de limão, presta homenagem ao emblemático Empire State Building, arranha-céus Art Déco que define a linha do horizonte da cidade de Nova Iorque e é um símbolo instantaneamente reconhecível da sua cultura.

Cocktail 'O Flapper' Foto: João Bizarro

O ritmo contagiante que dominou os salões de baile nos anos 20 celebra-se com o The Charleston (16,5€), resultado da combinação de bourbon aromatizado com côco, vermute de toranja caseiro, xarope de lima makrut e espuma de chá de bagas selvagens. Outra opção a considerar é o Rum Runner (22€), que mistura spiced rum caseiro, sumo de lima, licor de chocolate, sumo de ananás e bitters para conseguir um gosto rico e complexo em tributo aos contrabandistas que arriscavam tudo para levar álcool ilegal aos Estados Unidos.

Cocktail 'Rum Runner' Foto: João Bizarro

Os interessados em receitas mais tradicionais, mas personalizadas, podem escolher o Grand Martini (16,5€) ou o Grand Old Fashion (18€). Com notas que variam entre cítrico e limpo, herbáceo e vegetal, especiarias e apimentado ou floral e aromático, o primeiro permite identificar o perfil preferido de cada um. O segundo é reinventado como um método, não uma receita fixa. Para uma experiência personalizada, defina a bebida espirituosa e um estilo de sabor, desde intenso e rico até floral e aromático.

"O nosso maior objetivo foi criar um menu para o ano inteiro, pelo que tanto temos sabores mais frescos e florais, ideais para a primavera e o verão, como mais fortes, encorpados e reconfortantes, indicados para os dias mais amenos", explicou Tiago.

Cocktail 'Grand Old Fashion' Foto: João Bizarro

Petiscos com toque Michelin

Para acompanhar as bebidas, Julien Montbabut, chef executivo do hotel e do restaurante gastronómico Le Monument, que em 2022 recebeu a sua primeira estrela Michelin, deixou-se inspirar pela cozinha francesa com influências contemporâneas e criou vários petiscos. Prove o sofisticado croque monsieur, um pão de forma tostado com creme de trufa, fiambre e queijo (14€), o fresco ceviche, que leva peixe do dia, leite de trigo, coentros e malagueta (14€/2 unid.), o mini lobster roll, um pão brioche caseiro com abacate, lavagante e molho cocktail (22€/2 unid.), ou o reconfortante cachorro do Bolhão, com linguiça do Mercado do Bolhão, queijo flamengo, mostarda e azeite com piri piri (12€).