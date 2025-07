Porto. Moda, música e petiscos num rooftop? É no Village by BOA

O The Space volta a reunir várias marcas portuguesas numa tarde dedicada ao hedonismo, com moda, música e petiscos no cardápio. A sala de eventos no rooftop do edifício Village by BOA, no coração do Porto, volta a receber um mercado sazonal a 19 de julho. Precisa de um bónus? A vista.

Das 12h às 19h, este Summer Market reúne uma seleção variada de marcas 100% nacionais, que apresentam peças de produções em pequena escala, de projetos que vale a pena apoiar. Há joalharia da Akana, skincare da Best Skin e roupa da Ispari, mas também os casacos da repetente Emblazer.

"São projetos locais como o Village By Boa que fazem sentido para a Emblazer, pois valorizam designers portugueses e emergentes, criando uma atmosfera familiar onde os visitantes podem encontrar marcas autênticas e escolhidas ao detalhe", afirma em comunicado de imprensa a responsável da marca portuense, Tatiana Gradil.

Mas a moda não estaré sozinha. O summer market vai contar com vinhos naturais com curadoria da Organic Wine Agency, frozen yoghurt da Momo e, para que não falte energia, café de especialidade, com companhia de snacks doces e salgados, a cargo da Simpli Coffee.

"Desde o início que os nossos mercados pop-up têm como missão celebrar o melhor de cada estação. O Summer Market segue essa mesma vontade: dar palco a marcas portuguesas que representam o verão na sua essência. Este será um dia de descobertas, petiscos, brindes ao pôr do sol e boa energia — tudo no rooftop mais especial da cidade do Porto," comenta Carolina Germano, assistant manager do Village by BOA, em comunicado.

Este boutique market vai estar aberto a hóspedes do hotel, mas também a todos os visitantes que passem por lá. A entrada é gratuita.