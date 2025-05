A marca alentejana Mainova abre portas à sua nova loja pop-up. Localizada precisamente no número 18 da Rua Campo de Ourique, em Lisboa, o objetivo deste espaço é trazer um pouco do Alentejo até à capital. Nada melhor senão trazer o vinho e o azeite para um ambiente que une sofisticação, autenticidade e uma forte ligação com a terra.

Loja pop-up Mainova, em Campo de Ourique.

Neste pop-up vai ser possível conhecer, provar e adquirir toda a gama de produtos da marca, incluindo vinho fresco, uma opção pronta a consumir e a considerar para a chegada dos dias quentes. Mais do que uma loja temporária, a Mainova pretende "ser um ponto de encontro criativo e sensorial", onde para disponibilizará experiências que celebram o prazer de viver bem. Esta iniciativa reforça não só o compromisso da marca com propostas diferenciadoras como também se aproxima do seu público sem perder a essência.

Loja pop-up Mainova. Foto: DR

Entre as propostas está a parceria da marca com a artista e ceramista Inês San Pi, que irá assinar uma série de workshops de pintura cerâmica, acompanhados, claro, por um copo de vinho Mainova. Esta colaboração representa o ideal da empresa, que todos os dias se apresenta no mercado como uma marca que respeita a tradição, mas que vive o presente com o olhar atento à inovação e bem-estar.

Workshop de Inês San Pi com a Mainova. Foto: DR

A Mainova situa-se na zona do Alto Alentejo e foi fundada por Bárbara Monteiro, a mais nova de três irmãs. Quando chegou o momento de mudar de vida, deixou o mundo das agências de comunicação e decidiu dar continuidade ao projeto de família do seu pai. Hoje, a marca é conta com 90 hectares de olival e 20 hectares de vinha, além de um portfólio com 14 referências de vinhos excepcionais e duas referências de azeites, reconhecidos com prémios de prestígio.

Azeite Mainova. Foto: DR

Quem ali passa pode usufruir de uma viagem de enoturismo, explorar as vinhas e testemunhar todas as práticas sustentáveis que são levadas a cabo. Foi em 2020 que se juntaram à causa ambiental e integraram a sustentabilidade no seu trabalho. Através das embalagens amigas do ambiente, com rótulos ecológicos e lacre, ao invés da habitual cápsula, e das práticas meticulosas nas vinhas, a principal atenção da equipa está virada para minimizar o impacto ecológico da Mainova.

O vinho não deve ser apenas consumido mas também vivido, é essa a filosofia da marca. Para os interessados em viver esta experiência, o espaço está aberto das 11h às 19h, de terça-feira a sábado.