The Lisbon Club 55: novo gastrobar em Lisboa

Ao descermos as escadas íngremes e tipicamente lisboetas que conduzem ao The Lisbon Club 55, situado no elegante Verride Palácio Santa Catarina, sentimos uma transição cativante do frio cortante lá fora para a calorosa atmosfera que nos envolveu assim que cruzámos a entrada. À porta somos recebidos por Rui Petronilo, o Diretor de Food & Beverages do hotel, que nos acompanha à mesa. Os olhares são dirigidas aos cantos, não sabemos por onde começar, talvez pela exposição enorme de bebidas que ocupa a parede à esquerda da porta ou os altos tetos que apresentam a arquitetura original do palácio do séc. XVIII.

O bar Foto: Frederico Domingues

Sentamo-nos e começamos o almoço, com um menu escolhido pelo chef do hotel, que também lidera o restuarante Suba, Fábio Alves. A refeição inicía por um mocktail, o Oitavo céu (€9), feito com ginger ale, arando, hortelã, lima morango e pepino; acompanhado pela bruschetta de lírio fumado com creme fraîche e ovas de truta selvagem (8€/2 unidades ou 14€/4 unidades). Acabada a primeira entrada, segue-se o presunto de pato, servido com alfaces bio, frutos silvestres e requeijão (14€).

Bruschetta de lírio fumado Foto: Frederico Domingues

Presunto de pato Foto: Frederico Domingues

O espaço envolvente, todo ele pensado pela arquiteta Teresa Nunes da Ponte, em conjunto com o CEO do hotel, o holandês Kees Eijrond, é decorado em tons de azul e dourado, com sofás de veludo, cortinado de tecido italiano, mesas redondas de madeira e a sala é toda ela iluminada por um tom amarelado, fornecendo uma sensação de acolhimento e, logo, proporcionando um ambiente mais íntimo.

Vista proporcionada quando entramos no espaço Foto: Frederico Domingues

Acabadas as entradas, é servida mais uma bebida, curadoria do responsável do bar, Ricardo Vieira, para acompanhar a sanduíche, um staple do menu, sendo que a proposta do bar é de uma cozinha mais leve, à base de snacks e petiscos para partilhar, mas não faltando algumas opções mais elaboradas. A escolha do chef foi o prego de atum, em bolo de caco com cebola roxa, wakame e folha de arroz crocante (€19), seguido de milhos de sapateira com gambas da costa (20€). Não há melhor forma de terminar uma refeição do que com uma sobremesa, neste caso, a escolha foi o creme brûlée de fava tonka com gelado de pêra bêbada (€8).

Prego de atum Foto: Frederico Domingues

Milhos de sapateira com gambas da costa Foto: Frederico Domingues

Como forma de se dedicar à sua outra paixão, Mr.Kees (nome que os funcionários utilizam quando se referem, sempre com um sorriso na cara, ao CEO), divide o recém inaugurado espaço entre o bar e uma Galeria, cujo nome é uma dedicatória ao restaurante que outrora ocupava, Criatura. A sua paixão pelas artes é notável em todo o edifício, com peças marcantes nos quartos e até nos corredores. É de destacar que esta zona está disponível tanto para hóspedes como para o público, com um horário de quinta-feira a domingo das 14h00 às 20h00.

Creme brûlée Foto: Frederico Domingues

Com um conceito de fine dining, o gastrobar proporciona um refúgio acolhedor contra as baixas temperaturas do dia, ao mesmo tempo que nos aconchega o estômago. Onde? Verride Palácio Santa Catarina Quando? Das 12h30 as 00h00.